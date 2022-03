Limoges : une minute de silence pour l'hôpital public

Ça fait près de deux mois qu'ils se mobilisent tous les vendredis à 14h, devant l'entrée principale du CHU de Limoges, relais du mouvement initié par le collectif inter-hôpitaux. Ce vendredi, un peu plus que les autres fois, une soixantaine de personnels et des usagers se sont retrouvés et ont observé une minute de silence "pour la mort annoncée de l'hôpital public".

Inquiétude et désarroi sur la lente dégradation des conditions de prise en charge des patients. Carn au delà de l'épidémie de covid, les problèmes dans les hôpitaux persistent, rappelle, frustré, le docteur Sylvain Palat, praticien au sein du service de médecine interne : "A titre personnel, on a l'impression que le message véhiculé par le Ségur de la Santé a été que tout était réglé, que les hausses de salaires avaient permis de régler les choses à l'hôpital. Il n'en est rien!"

A Limoges, le CHU a levé son plan blanc ce jeudi, mais "on est à une centaine de lits fermés lors que nous n'avons plus qu'une vingtaine de patients covid hospitalisés", poursuit le médecin porte parole du mouvement convaincu que "la situation ne se règlera pas localement, la décision est probablement nationale voire européenne. C'est en ça que la présidentielle prend une place primordiale. Je voudrais que les gens, en mettant leur bulletin de vote, prennent conscience du programme pour lequel ils vont voter en terme de santé. Il faut qu'on ait tous conscience qu'on aura besoin à un moment ou un autre de l'hôpital".