Limoges : une nouvelle avancée pour les implants médicaux en céramique d'I-Céram

Les implants en céramique de la société I-Céram de Limoges connaissent une nouvelle avancée. Grâce à ses prothèses chargées en antibiotiques, une équipe chirurgicale a pu sauver la jambe d'un jeune homme, en juillet dernier, après une fracture ouverte et une infection chronique du fémur.

Les implants en céramique chargés en antibiotiques, développés depuis l'année dernière par la société I-Céram de Limoges, ont connu une nouvelle utilisation. Une équipe chirurgicale d'un hôpital du sud-ouest a pu sauver la jambe d'un jeune homme après une fracture ouverte du fémur et une infection chronique aux staphylocoques dorés.

L'implant en céramique présente un triple intérêt

Poser cet implant céramique a présenté plusieurs intérêts. D'abord pour réparer l'os. Il permet une intervention beaucoup moins lourde que la méthode traditionnelle à base de ciment, qui oblige à deux opérations pour le poser puis le retirer et procéder à une greffe d'os douloureuse. Par ailleurs, comme cet implant est chargé en antibiotiques, il se défend lui-même contre une infection post-opératoire et en plus, dans ce cas, la prothèse a probablement participé à la guérison de l'os déjà infecté depuis 18 mois.

Pour cette opération, I-Céram a fabriqué une prothèse sur-mesure car c'est l'équipe chirurgicale qui l'a sollicitée, preuve que ses implants ont désormais une certaine renommée dans le monde médical. Dans le cas des prothèses orthopédiques, la matière céramique - poreuse - confirme donc ses avantages : une assimilation idéale par l'os et une dispersion efficace des antibiotiques au coeur des tissus.