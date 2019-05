Limousin : la tique attaque !

Limoges, France

Les tiques sont de sortie ! Les beaux jours sont de retour, les randonneurs aussi. Mais gare aux morsures des petites bêtes dans les sous-bois... En Limousin, dans la deuxième région de France la plus infestée (derrière l'Alsace), mieux vaut prendre ses précautions.

Vecteur de la maladie de Lyme

Chez nous, 1 tique sur 10 en moyenne est infectée. Des parasites qui peuvent provoquer notamment la borréliose de Lyme, maladie grave qui touche chaque année 27.000 personnes en France, "statistiquement entre 500 et 1.000 cas en Limousin" selon le professeur Jean-François Faucher, chef du service des maladies infectieuses du CHU de Limoges.

La tique aime le réchauffement clima... tique

David Quint est vétérinaire à Perpezac-le-Noir près de Brive. Il est également président du syndicat des vétérinaires libéraux de Corrèze. Il estime qu'avec le réchauffement climatique, on voit plus de tiques qu'avant. "Elles frappent sur une période plus longue, presque toute l'année, il suffit de quelques rayons de soleil et quelques jours de beau pour qu'elles passent à l'attaque".

Les conseils à suivre

Pour se prémunir, quelques précautions sont à prendre. "_Porter des vêtements longs, clairs, mettre son pantalon dans les chaussettes quand on se promène en forêt_, bien inspecter son corps et celui de son animal, le cas échéant, y compris plusieurs jours après. Consulter un médecin au plus vite en cas d'apparition de rougeurs" résume Danielle, une randonneuse aguerrie de Limoges.