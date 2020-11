Lionel Beffre, préfet de l'Isère : "Peut-être une très légère atténuation des contaminations, à confirmer"

Quelle est la situation sanitaire en Isère, est-ce qu'il y a saturation au niveau des lits de réanimation ?

Lionel Beffre, préfet de l'Isère : La situation est préoccupante parce que nous avons toujours des taux d'incidence, c'est-à-dire comment circule le virus dans la population, très importants, on était encore hier dimanche à 875 pour 100 000 habitants. On a toujours des taux positivité très importants, on était hier encore à près de 33 % , c'est-à-dire que quand on fait des des tests sur 100 personnes, il y 33 qui sont positives. Et pour les personnes de plus, les chiffres sont aussi très élevés. La situation est préoccupante du point de vue épidémiologique. Par ailleurs, nous avons actuellement sur ensemble département 970 personnes hospitalisées et 124 placées en réanimation, ce qui est aussi préoccupant. Mais je dis aussi qu'il y a des signes d'espoir parce que ces chiffres sont en très légère atténuation par rapport à ce qu'on a connu il y a encore quelques jours.

Est-ce que ce sont les premiers effets du confinement ?

Il faut attendre pour voir si c'est une évolution de stabilisation, voire de très légère inflexion s'accentue. Si c'est le cas on peut y voir effectivement les effets, d'abord du couvre-feu qu'on a mis en place ici et dans la métropole de Grenoble, et ensuite du confinement qui a été mis en place à partir du 29 octobre.

Cela veut dire qu'il reste des places en réanimation ?

Il en reste, mais pas beaucoup. Ce qu'il faut noter c'est qu'il y a une légère diminution. Donc pour l'instant, la gestion se fait de façon en satisfaisante, il n'y a pas de saturation. Mais la situation est compliquée.

D'où l'importance de continuer à respecter strictement les règles du confinement pour ne pas arriver à un engorgement ?

Absolument. Plus on observera le confinement, plus on observera les règles, moins il y a des chances que les gens se contaminent et qu'ensuite ils soient hospitalisés et éventuellement réanimés. Tout part de l'effet premier qui est celui de la contamination éventuelle.

Catherine témoigne et nous demande sur Facebook : "Je suis infirmière, je travaille le week-end, je rentre à 20h et je suis étonnée de la circulation à l'entrée de Grenoble à cette heure-là, bien plus que pendant le premier confinement. Pourquoi n'y a-t-il pas plus de contrôles ?" Faites-vous des contrôles ?

Nous avons fait plusieurs milliers de contrôles la semaine dernière, près de 4700 faits par la police et la gendarmerie. Nous avons verbalisé près de 400 personnes. Donc les contrôles se font. Il faut bien observer, parce que beaucoup de personnes font cette réflexion, qu'il y a plus de monde qu'au mois de mars. Mais parce que on continue à travailler et que les écoles sont ouvertes. Compte tenu de tout ça, il est normal qu'il est plus de monde. C'est la différence par rapport à mars dernier, on maintient l'activité et on a l'impression que tout le monde est dehors. Mais en fonction des contrôles, on peut voir que le confinement est largement respecté. Il n'y a qu'environ 10 % de la population qui ne respecte pas les règles, qui sortent sans attestation, ou dont l'attestation ne correspond pas la réalité.

La difficulté c'est de faire passer le message. On a vu ça en Savoie avec des étudiants notamment de Grenoble qui sont allés fêter un anniversaire à une trentaine ?

Ils l'ont fait en toute connaissance de cause. Ils ne pouvaient pas ignorer qu'ils étaient hors des clous par rapport au confinement. Il peut y avoir certaines personnes qui croient qu'ils peuvent faire certaines choses et qui se trompent. Mais là, c'était délibéré, il y avait une vraie volonté d'être en dehors du confinement.

Question de Marie-Hélène de Grenoble : J'habite à Grenoble et j'ai un jardin en Matheysine, à 30 km de chez moi. Il est au bout d'un chemin de terre où il n'y a personne. La mairie de la Mure me dit que je n'ai pas le droit d'y aller pour éviter un accident de la route et surcharger les urgences. Alors que les habitants du plateau ont le droit de descendre dans l'agglomération grenobloise pour aller dans les grands centres commerciaux. Pourquoi ?

Lionel Beffre : Je ne sais pas qui lui a dit ça ! Lors du premier confinement, on avait autorisé les personnes à aller entretenir les jardins parce que ça permet aussi de se nourrir. Donc elle a le droit de cultiver son jardin, si c'est pour cultiver son jardin et pas pour aller voir des amis.

Question de Bruno à Lagnieu : Moi, dans ma campagne, je n'ai pas le droit de marcher plus d'une heure et à plus d'un km par contre on a fait une dérogation pour les chasseurs qui chassent toute la journée. Pourquoi cette inégalité ?

Pour les chasseurs, on a fait une dérogation particulière pour une raison simple. Nous avons un grand nombre de sangliers, de chevreuils et de cerfs qui pullulent et qui font des dégâts sur les cultures et qui finalement créent du danger. Donc c'est la chasse comme régulation qui est autorisée. Elle peut se faire soit par des battues administratives, soient à l'initiative des chasseurs. Donc cette dérogation est réservé à la chasse aux sangliers, aux chevreuils et aux cerfs, et ça ne veut pas dire qu'on a le droit de chasser le lièvre ou le lapin.

Question de Roseline : J'habite à plus d'un km du cimetière, est-ce que je peux m'y rendre ?

En principe, c'est non. Alors je ne sais pas ce que veut dire plus d'un km, si c'est 1.1 ou 1.2 km, on peut être tolérant sur ce point. Mais le principe, c'est que la visite au cimetière, s'il est à plus d'un km n'est pas possible.

Question de Carole à Roussillon : Je suis monitrice d'auto-école. Les auto-écoles ne sont pas fermées administrativement. Mais je n'ai le droit d'accompagner les élèves que pour la présentation de l'examen du permis de conduire. Je voudrais qu'on m'explique comment on peut forme les élèves sans les faire conduire ?

Dès lors qu'il y a un examen prévu, s'ils sont prêts à le passer, on ne veut pas priver les élèves de cet examen. Mais s'ils ne sont pas prêts, et qu'ils ont encore des leçons à prendre, pour l'instant ce n'est pas possible. Parce qu'on considère que compte tenu de la promiscuité dans une voiture, il y a un risque de circulation du virus. C'est un peu compliqué à comprendre mais il serait difficile d'expliquer aux commerçants, aux libraires , aux vendeurs de vêtements qu'ils ne peuvent pas accueillir des clients dans leurs magasins alors qu'on autorise les cours en auto-école. Et si vous n'êtes pas fermés administrativement, c'est pour permettre par exemple des cours de code à distance.