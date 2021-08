Lisieux : les urgences de l'hôpital n'accueilleront plus que les cas graves la nuit jusque fin août

Niveau de saturation toujours plus élevé aux urgences de l'hôpital de Lisieux. Face à la pénurie de médecins urgentistes, l'établissement de soins du Pays d'Auge vient de prendre la décision de ne plus accueillir tous les patients durant la nuit. Le service d'urgences sera réservés aux cas vitaux.

La semaine dernière, une cellule de crise baptisée "hôpital en tension" a été active pour tenter de trouver des solutions face à l'afflux de patients et au manque de personnel. L'une des réponses est désormais connue : une baisse de l'accueil de nuit aux urgences adultes. A partir de jeudi 5 août, le service d'urgence traitera désormais uniquement les urgences vitales adultes de 18h30 à 8h du matin, et ce jusqu'à la fin du mois.

Entretien avec Marion Morin, médecin urgentiste à l'hôpital Robert Bisson de Lisieux

FB : Qu'est ce qui fait qu'on arrive à ces mesures drastiques ?

_Marion Morin :_Là, c'est vraiment le manque de médecins. Pour fonctionner correctement, on a besoin de 13 médecins aux urgences. Depuis que je suis arrivé, il y a cinq ans, nous n'avons jamais été 13, mais avec des heures supplémentaires et des intérimaires, nous avons toujours réussi à nous débrouiller pour maintenir l'offre de soins. Le problème auquel on est confronté pour ce mois d'août, c'est la conjonction de deux phénomènes : la prise de vacances de certains médecins titulaires, et la pénurie de médecins intérimaires. La nuit, pour que le services des urgences fonctionne correctement, il faut un médecins avec le SMUR, et un médecin à l'hôpital. Actuellement, on n'a plus qu'un seul praticien disponible.

FB : Alors vous n'avez pas eu d'autre choix que de décider la fermeture partielle des urgences adultes jusqu'à la fin du mois.

MM : On ne le fait pas de gaieté de cœur. On alerte sur ce problème depuis le mois d'avril. On en a remis une couche en juillet, mais tous les hôpitaux de la région sont en tension. Les médecins n'ont quasiment pas coupé en 2020 à cause du Covid. C'est normal qu'ils prennent quelques vacances, ils ont besoin de souffler. A côté de ça, il n'y a pas assez d'intérimaires. Nous devions faire un choix : soit nous arrêtions les intervention du SMUR (Service médical d'urgence), soit nous fermions la nuit pour les urgences moins importantes. Pour la population, la première proposition n'était pas concevable puisque notre première mission en tant que urgentiste, c'est d'assurer les urgences vitales.On a donc opté pour ne pas gérer durant la nuit les urgences qui peuvent "attendre", c'est-à-dire un transfert dans un autre hôpital ou une prise en charge le lendemain.

FB : Concrètement, comment ça va se passer pour gérer les blessés ? Que devront-ils faire ?

_MM :_Il leur faudra tout d'abord appeler le 15, en premier lieu. C'est le SAMU qui déterminera la nature de l'urgence. Si elle est vitale, on se déplace ou on prend en charge. Si la personne peut se rendre dans un autre établissement aux alentours, elle y sera dirigée, sinon on l'invitera à venir dès le lendemain matin. Les gens seront ainsi aiguillés vers les établissements de Caen, Criqueboeuf, Falaise, Bernay ou dans l'Orne. Je tiens à préciser que les urgences pédiatriques et gynécologiques ne sont pas impactées par la mesure. Les enfants et les femmes enceintes continuent à être pris en charge durant la nuit à Lisieux.

FB : La situation sera-t-elle amenée à se répéter ?

_MM :_On n'espère que non. On fait tout pour que cela n'arrive plus. Depuis un an, on a initié un processus de recrutement de jeunes médecins. A priori, plusieurs praticiens devraient arriver à l'automne. On espère vraiment que cela aboutira. Cela permettrait d'éviter de se retrouver dans ce genre de situations tendues.