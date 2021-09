Listéria : 300 tests supplémentaires sur le site Herta de Saint-Pol-sur-Ternoise après le rappel d'un lot

Un lot de barquettes de six tranches de jambon Herta, produit par le site de Saint-Pol-sur-Ternoise dans le Pas-de-Calais, a été rappelé le 27 août dernier, à cause d'une suspicion de contamination par la listeria. 300 contrôles qualité supplémentaires ont été réalisés dans l'usine.

Un lot important de jambons sous-vide produits par le site de Saint-Pol-sur-Ternoise, dans le Pas-de-Calais, a été rappelé vendredi 27 août à cause d'une suspicion de contamination par la listeria. Il s'agit de paquets de six tranches de jambon "Le bon Paris, à l'étouffée", commercialisés dans presque tous les supermarchés (Système U, Leclerc, Monoprix, Intermarché, Carrefour ou encore Casino), entre le 25 et le 27 août, avec une date limite de consommation au 22 septembre.

Rappel des règles d'hygiène aux salariés

La direction d'Herta confirme que le lot de jambons concerné est bien sorti des chaînes de l'usine de Saint-Pol-sur-Ternoise, mais refuse de communiquer sur le nombre de barquettes faisant l'objet d'un rappel. Elle indique que 300 contrôles qualité supplémentaires ont été effectués ces derniers jours : tous se sont révélés négatifs selon elle. Les 1.200 salariés ont été informés de la situation, avec un rappel des règles d'hygiène.

Pour info

Le lot de jambon en question est le lot 1265084101, avec le code-barres 7613035336100. Les personnes qui auraient consommé les produits mentionnés ci-dessus et qui présenteraient de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, et des courbatures, sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation.

Des formes graves avec des complications neurologiques et des atteintes maternelles ou fœtales chez la femme enceinte peuvent également parfois survenir. Les femmes enceintes ainsi que les personnes immunodéprimées et les personnes âgées doivent être particulièrement attentives à ces symptômes. La listériose est une maladie qui peut être grave et dont le délai d'incubation peut aller jusqu'à huit semaines.