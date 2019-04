Listeria : Auchan, Casino et Monoprix rappellent de la charcuterie

Trois enseignes rappellent ce lundi des plateaux de charcuterie en vente sous la marque "Montagne noire", ou sous des marques distributeurs. Il s'agit de Casino, Auchan et Monoprix. Les lots concernés présentent des risques de contamination à la listeria.

Les consommateurs sont appelés à ne pas consommer ces produits et à les rapporter aux points de vente. Auchan précise dans son rappel que "les personnes qui auraient consommé ces produits et qui présenteraient de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation". "Les femmes enceintes doivent être particulièrement attentives à ces symptômes, ainsi que les personnes immuno-déprimées et les personnes âgées. Ces symptômes peuvent évoquer une listériose, maladie qui peut être grave et dont le délai d’incubation peut aller jusqu’à huit semaines", ajoute le communiqué du groupe.

Les produits concernés

Plateau dégustation Italie 160g de marque Auchan

Code-barres : 3596710407217

- lot 210114018-date limite de consommation 29/04/19

- lot 210114564-date limite de consommation 13/05/19,

- lot 210114839-date limite de consommation 20/05/19,

- lot 210115093-date limite de consommation 26/05/19

- lot 210115348-date limite de consommation 05/06/19

numéro d’identification vétérinaire FR 11.262.047 CE

Assiette italienne 160g de marque Casino "Saveurs d'ailleurs"

Code-barres : 3222472946939

- lot 210115349 et date limite de consommation 05/06/2019

- lot 210114587 et date limite de consommation 14/05/2019

- lot 210113923 et date limite de consommation 30/04/2019

- lot 210114861 et date limite de consommation 21/05/2019

numéro d’identification vétérinaire FR 11.262.047 CE

Assiette de charcuterie italienne 150g de marque "Montagne noire"

Produit vendu dans les enseignes Casino.

Code-barres : 3339720417582

- lot 210114770 et date limite de consommation 16/04/19

- lot 210115020 et date limite de consommation 20/04/19

- lot 210115175 et date limite de consommation 28/04/19

numéro d’identification vétérinaire FR 11.262.047 CE

La société Compagnie Montagne Noire se tient à la disposition des consommateurs pour répondre à leurs questions aux numéros de téléphone : 05 63 77 31 31 et en dehors des heures de bureau : au 06 60 36 63 96.

Les lots rappelés par Monoprix

Code-barres : 3350033051980

Date limite de consommation : 15/05/2019

Numéro de lot : 210114612

Monoprix invite à se renseigner auprès de son Service Clients au numéro vert suivant 0800 08 4000. Appel et services gratuits.