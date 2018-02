De nombreuses marques distributeur, depuis ce samedi, des lots de jambon supérieur suite à une contamination à la Listeria, révèle le magazine 60 millions de consommateurs. Ils sont fabriqués par l’établissement industriel de préparation de viande Paul Prédault (groupe Cooperl).

Ces jambons supérieurs sont vendus dans le commerce sous les marques Casino, Monoprix, Carrefour, Grand Jury et Le Foué.

© Visactu -

Les clients appelés à ne pas consommer ces lots de jambon

Les clients qui auraient acheté des Jambons supérieurs de ces marques sont invités à ne pas consommer ces produits et à les rapporter au lieu d’achat pour se faire rembourser. Les consommateurs peuvent également contacter les services consommateurs de ces marques.

Un risque de listériose

Le site de 60 millions de consommateurs précise que les personnes qui en auraient mangé et qui présenteraient de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation. Les femmes enceintes doivent être particulièrement attentives à ces symptômes, ainsi que les personnes immuno-déprimées et les personnes âgées. Ces symptômes peuvent évoquer une listériose, maladie qui peut être grave et dont le délai d’incubation peut aller jusqu’à huit semaines.