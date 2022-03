Lit-et-Mixe cherche médecin désespérément

Un peu à l'écart du centre du village, accolée à un vaste parking, se trouve la maison médicale de la commune. Flambant neuve...mais désespérément vide ! A l'intérieur, un secrétariat, et trois salles de consultation toutes équipées, avec bureau, ordinateur, table d'examen, lavabo...

"Cette maison médicale a ouvert en 2019. Elle nous a coûté entre 650 et 700 000 euros. La voir vide, ça fait mal au cœur, ça tord les boyaux" reconnait le maire de la commune Gérard Napias.

La maison médicale abrite trois salles d'examens © Radio France - Marion Dambielle-Arribagé

Parti du jour au lendemain

Les deux anciens médecins de Lit-et-Mixe ont pris leur retraite, respectivement en 2020 et 2021. Ils ont été remplacé par deux jeunes praticiens. L'un, arrivé en août dernier, n'est resté que cinq mois, et a quitté les lieux au mois de décembre, pour cause d'incompatibilité d'humeur avec son collègue. Ce dernier, arrivé en avril 2021, a plié bagages, du jour au lendemain, en février, pour raisons familiales. Laissant les habitants de la communes, mais aussi ceux des villages voisins (soit au totale une patientèle d'environ 2000 personnes), dans le désarroi.

Une population multipliée par 10 en été

Certains habitants se sont tournés vers les cabinets médicaux des communes alentours, Vielle-Saint-Girons et Saint-Julien-en-Born, mais ils sont presque saturés et n'acceptent quasiment plus de nouveaux patients. Et la situation ne va faire qu'empirer : Lit-et-Mixe compte 1700 habitants en hiver, mais sa population est multipliée par presque 10 pendant l'été.

La commune ne sait plus quoi faire pour attirer les candidats à l'installation © Radio France - Marion Dambielle-Arribagé

Depuis, la commune a lancé de nombreux appels : via des publications et sites internet spécialisés, via l'ARS, mais aucun candidat ne s'est manifesté. Pourtant la mairie ne fait pas payer de loyer au sein de la maison médicale, elle propose même un petit logement provisoire (un studio accolé au bâtiment) le temps que le nouveau venu trouve mieux, et s'engage ensuite à l'aider dans ses démarches pour trouver un logement plus adéquat.

"On envisage même, en dernière option, de salarier le médecin qui viendrait. On a commencé à se renseigner. Au départ j'étais plutôt frileux, j'aurais préféré un médecin libéral, mais si c'est la seule solution, on sera prêts à passer par là. Mais pour ça, encore faut-il avoir des candidats...et on en n'a pas !" regrette Gérard Napias.