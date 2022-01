Lits Covid remplis, patients transférés... L'hôpital de Charleville-Mézières sous tension

Depuis bientôt un mois, les sept lits de réanimation réservés aux patients atteints du Covid-19 sont occupés à l'hôpital de Charleville-Mézières. Impossible pour l'établissement d'en ouvrir davantage. 6 patients ont dû être transférés vers d'autres établissements, en Picardie, à Châlons-en-Champagne ou encore à la polyclinique de Reims-Bezanne.

Au sein du service de médecine, 29 des 30 lits dédiés aux malades de la Covid-19 étaient occupés ce mercredi 5 janvier. Depuis le début de la cinquième vague en novembre, la capacité a triplé afin de prendre en charge des patients de plus en plus nombreux.

Il faut trouver des lits

"L'activité Covid en secteur médecine a quasiment doublé au cours de la dernière semaine et on n'a pas le sentiment que cette augmentation va s'arrêter dans les prochains jours", s'inquiète Thomas Talec, directeur du Centre hospitalier intercommunal du Nord-Ardennes (China).

"La tension augmente fortement", Thomas Talec, directeur du Centre hospitalier intercommunal du Nord-Ardennes Copier

Pour libérer des lits supplémentaires, il faut désormais chercher de la place ailleurs. Cette semaine, de nouveaux lits ont été ouverts à Fumay et à Nouzonville pour prendre en charge des patients non-covidés. Une réunion de crise doit se tenir ce jeudi 6 janvier pour libérer de nouvelles ressources à Sedan et à Charleville-Mézières.

"Sur les précédentes vagues, l'activité non-Covid était en recul et on pouvait prendre des lits pour augmenter nos capacités de prise en charge des patients Covid. Sur cette cinquième vague, on a des besoins plus forts de lits non-Covid", explique le directeur du China.

Les hôpitaux du Nord-Ardennes sont d'autant plus sous pression que la déprogrammation de certaines interventions n'est plus de rigueur. "Ça fait quand même deux ans que la crise dure. Ce n'est pas un exercice que l'on peut reconduire indéfiniment", estime Thomas Talec.

Des soignants et des médecins à l'isolement

La vague est d'autant plus submersive qu'à l'hôpital de Charleville-Mézières comme ailleurs, le virus n'épargne pas les soignants. Des médecins urgentistes, des chirurgiens, des soignants ont contracté la Covid-19, privant les services de ressources précieuses. "Pour l'instant, on arrive à gérer. On appelle les agents sur leurs jours de repos. Il y a également un recours massif à l'intérim et à des retraités, notamment des médecins, qui nous prêtent main forte", tempère qui se dit toutefois inquiet.

Hors de question, en revanche, de rappeler les soignants non-vaccinés suspendus. "Ce n'est pas possible", tranche Thomas Talec. Une douzaine de personnels ont été suspendus à l'hôpital de Charleville-Mézières, dont sept ont démissionné.