Lits fermés à l'hôpital de La Châtre : "L'inquiétude est légitime" estime le docteur François Christiann

La Châtre, France

Beaucoup d'inquiétude autour du sort de l'hôpital de la Châtre. La semaine dernière, on a appris que 26 lits ont été fermés, 15 lits sur les 35 existants à l'unité de soins de suite et de réadaptation et 11 lits fermés au service de médecine sur les 25 existants. Une fermeture qui n'est que "provisoire" insiste la direction de l'hôpital. Comment en est on arrivé là ? "C'est purement conjoncturel" explique le docteur François Christiann, chef du pôle inter-hospitalier de médecine et de soins de suite Châteauroux-La Châtre.

L'hôpital va recruter deux médecins

Selon lui, avec "l'absence de 3 des 5 médecins, il n'était plus possible d'assurer ni la continuité ni la sécurité des soins". Une réunion a eu lieu vendredi avec des élus, l'ARS et la direction de l'hôpital. Cinq médecins à temps partiels se relaient pour réussir à récupérer l'équivalent de quatre temps pleins mais cela n'a pas suffit et donc 26 lits ont été fermés. Le recrutement de deux praticiens à temps plein est en cours.

L'inquiétude est légitime"

Mais il est retardé par des problèmes administratifs. Les syndicats et les usagers ne sont pas tranquilles. Une Assemblée générale est prévue cet après-midi pour décider d'éventuelles actions. "L'inquiétude est légitime" estime le docteur François Christiann mais "ceci dit nous avons deux recrutements en vu donc la situation n'est pas dramatique". "Il n'y a pas aujourd'hui de menace sur l'hôpital de La Châtre" assure-t-il. Le chef du pôle inter-hospitalier de médecine et de soins de suite Châteauroux-La Châtre table sur un retour "progressif" à la normale "dans les premières semaines de l'année 2020".