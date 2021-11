Lodève manque de médecins en ville et à l'hôpital

Il manque des médecins à Lodève. Médecins généralistes et médecins hospitaliers. La pénurie de médecins se ressent ici davantage que dans les grandes villes. La CGT locale alerte et la direction de l'hôpital cherche des solutions.

La pénurie de médecins n'est pas spécifique à Lodève mais dans les villes moyennes, elle pose plus de difficultés encore que dans les grandes villes. L'union locale de la CGT alerte et s'inquiète de voir les médecins libéraux les uns après les autres. À l'hôpital de Lodève, la direction a du fermer des lits en mai dernier.

Le manque de médecins de ville a des répercussions sur les urgences de l'hôpital de Lodève

Selon la CGT, il manque au moins six médecins, trois pour l'hôpital, quatre en libéral. La CGT souhaite que le lodévois puisse bénéficier du plan Santé 2022 qui prévoit la création de 400 postes de médecins généralistes dans les zones défavorisées, "il y a urgence, ce n'est pas acceptable qu'une ville comme Lodève soit abandonnée" selon Thierry Bousquel, employé au service technique de l'hôpital de Lodève et secrétaire général de l'union locale de la CGT pour Lodève et Clermont-l'Hérault. Il explique que la pénurie de médecins généralistes en libéral a des répercussions sur le centre d'accueil et de permanence des soins, le CAPS qui fait office d'urgences à l'hôpital de Lodève. À cette pénurie, il faut ajouter dit-il un changement de pratique, "les médecins d'avant qui se déplaçaient pour venir vous soigner à la maison ne le font pratiquement plus et du coup, les gens se retournent vers les urgences, vers le CAPS pour des petits bobos, pour la grippe. Et ça donne que les urgences font des actes de médecins généralistes. Le soignants sont submergés, ils n'en peuvent plus".

L'hôpital a dû fermer vingt lits par manque de médecins

C'est vrai que le CAPS de Lodève, le Centre d'Accueil et de Permanence des Soins fonctionne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est une priorité pour l'hôpital qui gère ce service. Mais, lors du départ de deux médecins en mai 2021, il a fallu faire des choix. Vingt lits ont été fermés dans un service de médecine et de rééducation. Aujourd'hui, dix médecins travaillent à l'hôpital de Lodève, c'est insuffisant. Il en faudrait trois de plus selon la direction. Patrick Triaire, le directeur de l'hôpital de Lodève, s'en désole et s'active pour trouver d'autres médecins. Des pistes sérieuses d'embauche sont envisagées pour le mois de janvier. Mais le problème est structurel, "la situation est inquiétante puisque le marché de l'emploi et de recrutement de médecins est réellement asséché, nous avons très peu de candidatures. Cette pénurie est nationale mais elle pèse moins pour un établissement comme le CHU de Montpellier qu'à Lodève, un territoire important mais beaucoup moins couvert par le ratio de médecins".

Patrick Triaire, directeur de l'hôpital de Lodève Copier