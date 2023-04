Loi "bien vieillir" : une instance de recueil et de traitement des alertes de maltraitances votée

A l'Assemblée, l'examen en première lecture de la proposition de loi sur le "bien vieillir" est suspendu. La séance s'est clôturée à minuit, ce jeudi soir, sans que les députés n'aient eu le temps d'achever leurs débats. Le "bien vieillir" est un sujet essentiel alors qu'il y a plus de deux millions de Français aujourd'hui âgés de plus de 85 ans. Ils seront quasiment cinq millions en 2050. C'est aussi un texte discuté un an après le scandale Orpea qui a éclaté avec la publication du livre "Les Fossoyeurs". Il mettait en lumière les maltraitances subies par des pensionnaires de ces EHPAD privés.

Malgré cette suspension à l'Assemblée, plusieurs dispositions ont été adoptées en première lecture, notamment pour lutter contre la maltraitance. La mesure phare, c'est la création d'une instance de recueil et de traitement des alertes de maltraitances. Chacun pourra signaler un acte de maltraitance sur une personne âgée, qu'elle soit à son domicile ou en établissement. Ces signalements seront traités, suivis, et cette instance devra ensuite y apporter une réponse. Elle fera le lien aussi entre tous les acteurs, notamment avec la justice.

Un droit de visite réaffirmé pour les seniors en maison de retraite

Parmi les mesures adoptées, celle qui réaffirme le droit pour une personne âgée à l'hôpital ou en maison de retraite à recevoir des visites, en écho à la crise Covid pendant laquelle les EHPAD avaient fermé leurs portes. Il y a aussi la création d'une carte professionnelle d'ici 2025 pour les auxiliaires de vie, les aides à domicile, etc. pour se garer plus facilement ou pour passer à la caisse en priorité.

Malgré tout, pour les oppositions, tout cela est insuffisant. Cette proposition de loi est "une coquille vide" selon la cheffe de file des députés insoumis alors qu'Emmanuel Macron avait promis, dès 2018, une vaste loi "Grand âge" qui n'est donc toujours pas là.

Les débats sur cette proposition de loi "bien vieillir" pourraient reprendre dans deux semaines, après une pause parlementaire. Le ministre des Solidarités, Jean-Christophe Combe s'y est engagé.