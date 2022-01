Loi contre les additifs nitrés dans la charcuterie : le député Richard Ramos salue une "journée historique"

Richard Ramos salue "une journée historique" et "une première mondiale" : la proposition de loi défendue par le député Modem du Loiret contre les additifs nitrés dans le jambon et la charcuterie a été adoptée à l'unanimité "de la France insoumise à LR" en commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale ce mercredi, après avoir été modifiée au terme d'un "débat constructif".

Le texte, qui ne peut plus être réécrit désormais (puisque il s'agit d'une procédure simplifiée) sera examiné en session plénière le 3 février. Il prévoit un calendrier (sur plusieurs années) de sortie des additifs à base de nitrite, considérés comme cancérogènes et qui donnent la couleur rose au jambon industriel.

Richard Ramos, député Modem du Loiret, à l'Assemblée nationale le 2 mars 2021 © Maxppp - Vincent Isore

La fin des additifs nitrés n'est pas actée dans le texte adopté ce jour. Le ministre de l'Agriculture Julien Denormandie a assuré ne pas vouloir "éluder" la question. Mais a demandé d'attendre l'avis de l'agence sanitaire (Anses), prévu à la fin du premier semestre 2022.

Il a été suivi par la plupart des députés. Ainsi, un an après sa promulgation, et en fonction de l'avis de l'Anses, un décret devra fixer "une trajectoire de baisse de la dose maximale d'additifs nitrés au regard des risques avérés pour la santé humaine". Ce décret pourra aussi "fixer une liste et un calendrier" d'interdiction de commercialisation de produits incorporant ces additifs. En outre, dans les dix-huit mois, un étiquetage spécifique de ces produits sera élaboré.

Oui à la cochonnaille, non à la cochonnerie !"

Le député loirétain, qui a martelé le slogan "oui à la cochonnaille, non à la cochonnerie !", estime, malgré cette modification de son texte, que "c'est une journée historique, la loi a été adoptée à l’unanimité et reconnaît qu’un plan de sortie des nitrites dans la charcuterie doit être mis en place pour permettre aux consommateurs d’accéder à des produits de charcuterie plus sains pour leur santé !

L'élu Modem a rappelé que le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a classé la viande transformée, notamment la charcuterie, comme "cancérogène", et les nitrites ingérés comme "cancérogènes probables". Richard Ramos, qui dénonce un "poison", se bat depuis des années pour faire interdire les nitrites dans le jambon

Le rôle de lanceur d'alerte de l'Assemblée"

"A l’avenir, il n’y aura plus deux types de charcuteries, une pour les riches qui ont les moyens d’acheter des produits sans ces poisons, et une autre pour les pauvres qui eux, ont le droit de crever. Les Français demandent une alimentation de meilleure qualité, en tant que député, il est de mon devoir de répondre à leurs souhaits en proposant des mesures adéquates", écrit Richard Ramos dans un communiqué. "Je me félicite du rôle de lanceur d’alerte de la représentation nationale sur ce dossier et je vais poursuivre ce combat aux côtés des ONG, scientifiques et industriels engagés dans ce combat pour s’assurer que les mesures inscrites désormais dans la loi ne seront pas dévoyées