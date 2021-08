Loi de bioéthique : il va falloir une augmentation du nombre de donneurs

Il était attendu par de nombreuses femmes. L'élargissement de l'accès à la procréation médicalement assistée (PMA) est officialisé depuis que la loi de bioéthique a été promulguée ce mardi. Désormais, les couples de femmes ainsi que les femmes célibataires, auront accès à la PMA, au même titre que les couples hétérosexuels souffrant de fertilité.

Oxana Blagosklov est la responsable du Centre d'étude et de conservation des œufs et du sperme (CECOS) du CHU de Besançon. Elle s'attend à une explosion du nombre de personnes faisant appel à un don de gamètes, les cellules reproductrices. "Les demandes vont se multiplier par deux voire par trois, explique-t-elle. Cela signifie une demande du nombre de consultations et donc nous allons avoir besoin de plus de moyens." Et surtout du nombre de donneurs : "Chaque donneur peut être utilisé pour plusieurs patientes en même temps mais on ne peut pas dépasser le nombre de dix naissances par donneur. Pour respecter ces règles nous avons en permanence besoin de nouveaux dons et ce sera encore plus vrai avec l'ouverture de la PMA." Si les femmes ont plus tendance à faire un don de gamètes, selon Oxana Blagosklov, il y a quand même un fort besoin en ovocytes : "On a quand même toujours plus de demandes que de donneuses". Elle insiste sur la sensibilisation au don de gamètes.

Déjà de nombreuses demandes supplémentaires

Le CECOS a déjà reçu de nombreuses demandes de femmes souhaitant être placées en liste d'attente pour une PMA mais sans décrets d'application, il est pour l'instant compliqué pour les médecins d'y répondre favorablement. "Pour l'instant, nous ne pouvons pas enregistrer les demandes, raconte Oxana Blagosklov. On doit prendre en charge autant de couples hétérosexuels, que de couples lesbiens ou de femmes célibataires. Ça se fait de la même manière dans tous les CECOS de France. Donc on ne peut pas encore enregistrer les demandes, il faut attendre les décrets d'application."

Plusieurs autres mesures que l'élargissement de la PMA sont comprises dans la loi de bioéthique. Désormais, dans le cas de couples lesbiens faisant appel à un don de sperme, le parent n'ayant pas porté l'enfant pourra le reconnaître pendant la grossesse devant un notaire. Les enfants issus d'un don pourront, une fois la majorité atteinte, avoir accès à l'identité de leur donneur. Les personnes réalisant un don doivent désormais préalable exprimer leur "consentement expressément et au préalable à la communication de ces données et de leur identité". Enfin, il est maintenant possible de congeler ses spermatozoïdes ou ses ovocytes pour soi-même, chose auparavant permise uniquement avec une raison médicale.