Loi Rist : inquiets, des élus mosellans écrivent à Olivier Véran

Elle est attendue autant qu'elle est redoutée. La loi Rist prévoit le plafonnement de la rémunération des médecins intérimaires dans les hôpitaux publics. Jusque-là, certaines gardes pouvaient être rémunérées jusqu'à 2500 euros les 24h. Avec cette loi, les praticiens intérimaires ne pourront plus recevoir une rémunération supérieure à 1100 euros la journée. Le problème : c'est que ce plafonnement ne concerne que les hôpitaux publics et certains médecins pourraient donc finir par se tourner vers le privé.

Pour alerter sur cette situation, plusieurs élus mosellans ont adressé un courrier au ministre de la santé, Olivier Véran.

"Si la loi était appliquée telle que le projet était prévu ce sont les urgences des hôpitaux publics qui seraient en danger, s'inquiètent Jean-Marc Todeschini, sénateur de la Moselle et à l'initiative de la lettre. Nous souhaitons que cette loi, si elle est mise en application, soit accompagnée de mesures qui permettent de ne pas sacrifier l'hôpital public."

Une situation particulière en Moselle

Cette situation est d'autant plus difficile en Moselle que le département est déjà soumis à une carence de médecins. "On a tous les inconvénients car on est sur la façade frontalière avec le Luxembourg, explique Jean-Marc Todeschini. On a déjà une grosse différence de rémunération avec les structures hospitalières du Luxembourg. Là on fait massivement appel à des intérimaires qui viennent de la région parisienne et dont les coûts à la journée pour 24h vont de 1000 à 2500 euros. L'hôpital public ne peut pas résister si on l'empêche de payer ses médecins intérimaires et si on laisse le tarif libre pour les hôpitaux privés."

"Il ne peut pas y avoir de marché de l'offre et de la demande"

Pour Michel Liebgott, la loi va dans le bon sens mais, pour lui, le plafonnement devrait être étendu aux cliniques privés. Le maire de Fameck et président de la communauté d'agglomération du Val de Fensch est aussi signataire du courrier à Olivier Véran."Je pense que la règle en elle même est bienvenue, explique Michel Liebgott. Il ne peut pas y avoir le marché de l'offre et de la demande sur ce type de postes. On ne monnaye pas son intervention dans un hôpital. On doit être rémunéré à son juste niveau mais il ne peut pas y avoir des gens qui viennent pour 24h et qui gagnent entre 1500 et 2500 euros alors qu'on va laisser des internes galérer."