Loi Rist : la continuité des soins, priorité de l'Agence Régionale de Santé de Bretagne

Quelles sont les applications de la loi Rist en Bretagne ? Le texte est entré en vigueur lundi 3 avril et plafonne les salaires des médecins intérimaires à 1391 euros brut pour une garde de 24h. Pour faire le point, Elise Noguera, la directrice générale de l'Agence Régionale de Santé de Bretagne, était l'invitée de France Bleu Armorique.

France Bleu Armorique : cette loi ne s'applique qu'aux hôpitaux publics, mais en Bretagne, les fédérations hospitalières privées se sont engagées à respecter également le plafonnement de rémunération. Expliquez-nous pourquoi ?

Elise Noguera : Tout d'abord, effectivement, et vous le rappeliez, il s'agit de plafonner le montant de rémunération de l'intérim. Et il y a eu un très gros travail entre les différentes fédérations de l'hospitalisation publiques et privées pour faire preuve de solidarité territoriale et s'engager aussi à finalement stabiliser les équipes médicales partout dans nos établissements. Donc les fédérations de l'hospitalisation publique et privée se sont engagées à cette solidarité, notamment en actant le respect des plafonds de rémunération. Cette logique territoriale des établissements de santé permet de garantir l'accès aux soins partout dans nos établissements de santé, ce qui était le principal objectif.

C'est une particularité bretonne cet accord entre le public et le privé ?

Alors non. La Fédération de l'hospitalisation privée au niveau national s'est aussi exprimée sur cette solidarité dans le respect des plafonds de l'intérim.

Hier sur France Bleu Armorique, une représentante de la CFDT Santé sociaux d'Ille-et-Vilaine craignait qu'avec cette loi, les hôpitaux périphériques ferment des services. Est-ce que l'Agence régionale de santé peut agir pour éviter la fermeture de ces services à Redon ou Vitré par exemple ?

Je voudrais déjà souligner qu'il y a eu un très gros travail d'anticipation avec toutes les communautés hospitalières pour identifier les services et les établissements qui recouraient beaucoup à l'intérim. Je veux rappeler aussi que tout au long des mois de janvier, février et mars, un travail a été fait, en lien avec les praticiens publics et les praticiens qui travaillent dans le cadre de l'intérim. À ce jour, un intérimaire sur deux s'est réengagé pour revenir de manière régulière dans les établissements bretons. Toutes les situations de tension ou de risque pour la continuité de l'accès aux soins ont été identifiées par l'Agence régionale de santé et chaque établissement, pour anticiper et veiller à garantir la continuité des soins. Donc, il y a pu avoir, bien évidemment, et notamment à partir de janvier/février, de l'inquiétude. Mais l'ARS avec les établissements a pu coordonner l'identification des services qui étaient plus à risque pour trouver des solutions, encore une fois pour assurer la continuité de l'activité pour tous les patients.

Dans un communiqué, l'Agence Régionale de Santé de Bretagne précise également que des réunions de suivi ont été organisées, au niveau départemental et régional. Elles ont permis de partager avec les directeurs d’établissements les leviers d’action à leur disposition :

Prime de solidarité territoriale, pour accompagner financièrement la mobilisation des médecins au-delà de leurs obligations de service normales ;

Possibilité pour les docteurs juniors volontaires de réaliser des heures supplémentaires rémunérées ;

Contrats exceptionnels pour inciter les praticiens intérimaires à s’inscrire durablement dans des équipes hospitalières ;

Mobilisation des équipes des établissements supports de GHT et des CHU en renfort des équipes des établissements les plus fortement exposées à l’intérim médical ;

Déploiement de solutions visant à optimiser partout où cela est possible le temps médical, notamment par la régulation préalable systématique de l’accès aux services d’urgences, renforcement des transports sanitaires.