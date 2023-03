Loi Rist : le CHU de Saint-Etienne obligé de réduire ses activités de chirurgie

Les hôpitaux de la Loire ne sont pas épargnés par la loi Rist. Cette loi entrera en vigueur le lundi 3 avril et elle plafonnera la rémunération des médecins intérimaires. Ils ne pourront plus toucher plus de 1 300 euros par garde de 24h, or jusque-là, dans certains hôpitaux de France, ils sont parfois payés plusieurs milliers d'euros pour une garde. Pour protester, certains intérimaires claquent la porte et laissent donc les hôpitaux sans remplaçants.

ⓘ Publicité

"Si les hôpitaux veulent fonctionner ils sont obligés d’avoir recours à des intérimaires", souligne Eric Alamartine, Président du collège médical du GHT Loire (Groupement hospitalier de territoire). Il précise les chiffres : "L’an dernier, sur l’ensemble des établissements du GHT, ils étaient 33 intérimaires en moyenne. Ce qu'ils ont coûté équivaut à 65 médecins à temps plein !".

Pourtant dans la Loire, les hôpitaux n’ont jamais pratiqué des tarifs exorbitants : "On ne dépassait jamais 1 500 euros la garde de 24h pour un intérimaire, ce qui est déjà trois fois plus que ce que touche un médecin titulaire", explique Olivier Bossard, directeur général du CHU de Saint-Etienne.

Fermeture des urgences à Feurs et réduction des activités chirurgicales à Saint-Etienne

C'est donc un bras de fer au niveau national qui s'engage entre les praticiens intérimaires et le gouvernement. Dans la Loire, la conséquence la plus importante est à l’hôpital de Feurs, où tous les intérimaires ont décidé de partir. Résultat, la direction est obligée de fermer le service des urgences et d'envoyer les patients à Montbrison. "C'est à Montbrison que se trouvent la maternité, le bloc opératoire et les soins critiques, donc c'est cohérent. Pour compenser l'afflux de patients, nous allons renforcer l'équipe d'une troisième ligne de garde", précise François Ballereau, vice-président du GHT Loire.

Au CHU de St-Etienne, ce qui est touché c’est la chirurgie. Il n'est pas question de stopper l'activité, mais de la réduire de 10% au mois d'avril, en étalant les interventions dans le temps. "On espère reprendre en mai et ce sera la même chose en psychiatrie", nous dit Olivier Bossard, directeur général du CHU.

Et puis dernière conséquence à Roanne, le service hépatogastroentérologie sera obligé de fermer, dès la semaine prochaine, même si dans ce cas précis les discussions et les négociations sont encore en cours avec les deux intérimaires permanents du service.