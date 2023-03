Loi Rist : le service de soins gériatriques de l'hôpital d'Issoudun va fermer temporairement

C'est un coup dur pour l'hôpital d'Issoudun. Le service de soins gériatriques n'admettra plus de patients à partir du lundi 3 avril, conséquence de l'entée en vigueur de la loi Rist. Les hôpitaux sont obligés de plafonner à cette date la rémunération des médecins intérimaires, sous peine de sanction.

"Le service ne fonctionnait qu'avec un médecin intérimaire, explique le directeur de l'hôpital de la Tour blanche, Marc Kugelstadt. Il ne sera plus là le 3 avril et aucun intérimaire n'a candidaté aux tarifs réglementés."

Les 18 lits seront fermés progressivement d'ici deux à trois semaines. "On prendra le temps qu'il faudra, précise le directeur de l'hôpital. L'objectif, c'est que les patients qui restent dans ce service soient correctement orientés." La permanence de soins sera assuré par d'autres médecins de l'hôpital.

En parallèle, l'hôpital recherche toujours espère un médecin remplaçant, rémunéré au plafond légal. Tant qu'il ne sera pas recruté, le service sera fermé.

Des difficultés dans les Ehpad

La loi Rist provoque également des difficultés dans les Ephad de Bel Air et aux Reflets d'Argent, gérés par l'hôpital. En temps normal, un médecin coordonnateur gère les soins pour les 180 résidents, quand d'autres délivrent les ordonnances.

"Ils sont peu nombreux en ville et donc une partie des prescriptions est assurée par un médecin intérimaire, qui ne sera plus là à partir de lundi" détaille Marc Kugelstadt. Pour pallier le manque, des médecins du centre de santé et du service soins non-programmés de l'hôpital viendront en aide au médecin coordonnateur pour assurer les prescriptions.

Pour les urgences, la situation ne change pas. Depuis début décembre, elles sont ouvertes seulement en journée, mais ferment la nuit.