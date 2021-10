Loi Rist menace la survie de l'hôpital du Bailleul selon le maire de Sablé

"L'hôpital du Bailleul est clairement menacé aujourd'hui". Nicolas Leudière, le maire de Sablé, ne mâche pas ses mots car au-delà de la survie du Pôle Santé Sarthe et Loir, c'est tout un territoire qui est en danger. " _Si on perd l'hôpital, on perd toute une économie_. On perd des investisseurs car quand on s'installe dans un territoire, qu'est-ce qu'on veut ? On veut la santé, l'éducation et pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Si on perd ce sentiment de santé, çà ne marchera pas".

Un bassin de population de plus de 100 00 habitants

Et il n'est pas le seul à le penser. Des élus de tous les bords politiques sont montés au créneaux pour demander un assouplissement de la loi Rist. Le député de droite Jean-Carl Grelier, la maire socialiste de la Flèche Nadine Grelet-Certenais et la députée du secteur, la socialiste Sylvie Tolmont qui a interpellé Jean Castex mardi lors des questions au gouvernement. "L'établissement pourrait ne plus disposer que d'un seul anesthésiste un jour par semaine. Avec un un impact majeur pour les 100 000 habitants de ce territoire : fermeture des blocs opératoires, de la maternité, des services d'urgence. Des vies sont en jeu vraiment".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le Premier ministre lui a répondu que des aménagements seraient effectués dans les hôpitaux situés dans des zones sous tension, des déserts médicaux où l'appel aux intérimaires est indispensable pour faire tourner les services. " J'ai demandé à Olivier Véran de me faire, avant l'entrée en vigueur de la loi, des propositions pour voir comment nous pouvons en adapter et en aménager l'évolution. C'est le rôle du gouvernement d'être toujours attentif et pragmatique aux situations particulières".

2000 euros pour 24h de garde

Une réponse qui rassure, un peu, Nicolas Leudière qui veut juger sur pièce. " On verra ce qui va en sortir. Jean Castex visiblement a pris la mesure de ce qui se passait parce que ce n'est pas seulement le PSSL de Sablé-La Flèche qui est touché. Il y a beaucoup d'hôpitaux qi sont dans cette situation là". Le maire de Sablé ne rejette pas en bloc la loi Rist qui plafonne les rémunérations des médecins intérimaires parfois taxés de mercenaires. " Il y a eu des abus, il ne faut pas se le cacher. _Des médecins intérimaires qui demandaient 2000 euros pour 24 heures_. Cela nous a été rapporté. On sait que les finances publiques sont dans un état qui ne sont quand même pas simples aujourd'hui. Pour autant, on ne peut pas décider sur un territoire qu'on va revoir de manière uniforme les rémunérations des médecins". Quitte à revoir l'organisation des soins dans le Sud Sarthe. "Nous sommes situés à mi distance entre Le Mans et Angers. Nous avons un CHU d'un côté et un CH de l'autre. Je pense qu'on peut trouver de l'entente, des partenariats et revoir l'organisation médicale non pas sur le département de la Sarthe mais peut être sur le Grand Maine".

Nicolas Leudière, le maire de Sablé sur Sarthe © Radio France - yann lastennet

La 2eme maternité publique du département

En attendant, les personnels de l'hôpital du Bailleul ont décidé de se mobiliser en appelant à la grève le 21 octobre pour tenter de sauver un établissement qui enregistre chaque année plus de 20.000 passages aux urgences et plus de 500 naissances. La fermeture de l'hôpital du Bailleul aurait des répercutions sur toute la Sarthe estime Muriel Lafa, représentante du syndicat Sud au Pole Santé Sarthe et Loir. "Le territoire sarthois est quand même très sinistré en terme de médecins traitants. Si en plus on retire un hôpital public, ce sera une catastrophe pour la population".