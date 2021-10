Ce jeudi midi, 250 personnes sont rassemblées devant l'hôpital du Bailleul (Sarthe). Soignants, élus et habitants s'inquiètent des conséquences de la loi Rist qui veut plafonner les rémunérations des médecins intérimaires, au risque de les faire fuir.

Loi Rist : 250 soignants, élus et habitants manifestent devant l'hôpital du Bailleul

A l'appel de l'intersyndicale du Pôle Santé Sarthe et Loir (PSSL), 250 personnes sont rassemblées ce jeudi midi devant l'hôpital du Bailleul (Sarthe). Soignants, élus et habitants dénoncent le plafonnement du salaire des médecins urgentistes et anesthésistes intérimaire prévu par la loi Rist, qui doit entrer en vigueur dans une semaine. Selon les manifestants, ce plafonnement risque de pousser les intérimaires à boycotter les hôpitaux publics pour se tourner vers des cliniques privées.

Une manifestation à Paris envisagée

Francine, 70 ans, habite Parcé. Cette Sarthoise se dit très inquiète, estimant qu'à son âge elle n'est "pas à l'abri de faire une attaque", d'autant que la veille l'une de ses meilleures amies a fait un AVC. Cette dernière a été transportée à l'hôpital du Bailleul, "sauf que si ça avait été un week-end, elle aurait dû aller au Mans" frémit Francine, qui rappelle que le PSSL doit déjà régulièrement fermer son service des urgences faute de personnel.

Une manifestation à Paris est envisagée pour le 4 décembre prochain, avec le renfort des élus déjà présents ce jeudi devant l'hôpital du Bailleul avec leur écharpe tricolore.