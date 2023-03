Loi Rist : quelle offre de soins dans les hôpitaux Corses ?

Elle aurait dû être appliquée depuis quelques mois déjà, mais, pour cause de Covid, la loi Rist n’entrera en vigueur que le mois prochain.

Cette loi est synonyme de changement de cap en différents domaines pour le système de santé. Et il en est un qui concerne les hôpitaux. A compter du 3 avril prochain, ces structures dépenseront beaucoup moins d'argent pour bénéficier des services de médecins intérimaires.

La loi RIST, du nom de la députée Renaissance qui en est à l'origine, bloque en effet à 1.170 € bruts par jour de garde de 24 heures la rémunération de ces intérimaires. Un montant nettement plus faible que ceux versés jusque-là à ces médecins qualifiés de mercenaires.

Cette loi, reportée en 2021 pour cause d'épidémie de Covid, est de prime abord appréciée de tous. « C’est une bonne chose, non seulement pour les finances, mais aussi pour l’équité entre les praticiens » indique Jean-Luc Pesce, le directeur de l’hôpital d’Ajaccio. Selon lui, « il n’est pas normal que l’on ait à l’hôpital des gens qui travaillent, s’investissent et sont fidélisés à la structure pour un certain niveau de salaire et d’autres qui le sont beaucoup moins et qui viennent pour des salaires nettement supérieurs ».

Mais voilà, l’intérim est une vraie bouée de sauvetage pour l’ensemble des établissements qui manquent cruellement de moyens en différents services. Et la perspective de rémunérations à la baisse peut avoir une conséquence sur l’investissement de ces médecins qualifiés plus d’une fois de « mercenaires ». D’ailleurs, la crainte est bien réelle à Bastia où, selon nos informations, le système est en pression. Quels sont les médecins qui à compter du 3 avril participeront à ces gardes indispensables pour 1.170€ brut ? « L’hôpital est toujours, à ce jour, à la recherche de mesures qui permettront d’assurer l’offre de soins » laissait entendre un responsable.

Ces craintes sont partagées par certains personnels et syndicats. Ainsi, dans les rangs de la CFDT, Marie-Antoinette Bruni regrette la mise en place d’une loi sans mesures complémentaires attractives pour les praticiens hospitaliers. « Pourquoi dans le privé il n’y a pas de problèmes de recrutement ?» s’interroge-t-elle ? « Parce que les grilles de salaires sont gravées dans le marbre alors que le privé négocie avec les médecins leurs salaires. Il faudrait laisser une marge de manœuvre aux directeurs des hôpitaux pour qu’ils puissent recruter plus facilement » conclut la déléguée CFDT de l’hôpital d’Ajaccio.