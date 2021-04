Loi sur la fin de vie : la France "n'avance pas"

La proposition de loi sur l'euthanasie, portée par le député de Charente-Maritime Olivier Falorni, doit être examinée ce jeudi par l'Assemblée nationale. Elle vise à amender l'actuelle loi Claeys-Leonetti, qui régit la fin de vie en France depuis janvier 2016.

Pour Luc Bonet, délégué de l'association pour le droit à mourir dans la dignité (ADMD) dans le Poitou, cette proposition représente une vraie avancée. "Elle devrait permettre d'accéder à une mort rapide et sans douleur, explique Luc Bonet. Et ce, sur demande expresse, réfléchie et éclairée de la personne. Contrairement à la loi Leonetti, qui ne permet qu'une sédation profonde et continue jusqu'au décès, c'est à dire une mort qui peut prendre dix jours."

Un examen entravé par trop d'amendements

La proposition de loi est soutenue par 270 députés, ainsi que par l'opinion publique. Selon un sondage Ifop pour l'ADMD, 93% des Français sont favorables à la légalisation de l’euthanasie et 89% à la celle du suicide assisté. Mais l'examen prévu aujourd'hui à l'assemblée nationale risque d'être compliqué par les 3.000 amendements déposées contre la loi. Présentée dans le cadre d'une niche parlementaire, la proposition doit être votée avant ce jeudi soir à minuit. Mission quasi impossible, selon Luc Bonet.

Ces 3.000 amendements sont déposés essentiellement par cinq députés. Cinq députés sont en train de décider du sort de gens qui souffrent.

Cette entrave est un scandale pour Luc Bonet, qui liste les pays dans lesquels les règles de la fin de vie évoluent : "Les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, l'Espagne, le Portugal aussi va le faire... Et nous, sur cette question, pour des raisons mystérieuses et malgré une opinion française favorable, on n'avance pas."

Le délégué de l'ADMD dans le Poitou rappelle également l'importance de désigner une personne de confiance qui prendra les décisions sur la fin de vie lorsqu'une personne ne sera plus en capacité de le faire, comme ce fut le cas pour Vincent Lambert.