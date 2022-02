Loi sur les lanceurs d'alerte : "la peur change de camp" salue la pneumologue brestoise Irène Frachon

Le Parlement a définitivement adopté ce mercredi - via un vote unanime au Sénat - une proposition de loi visant à mieux protéger et accompagner les lanceurs d'alertes.

Le texte conforte le rôle de contre-pouvoir de ces personnes qui paient souvent cher leur combat. Irène Frachon en sait quelque chose. La pneumologue brestoise est à l'origine de la révélation du scandale du Médiator : "Quand j'ai lancé l'alerte, personne ne connaissait cette notion et moi la première. Je l'ai découverte dans un mail envoyé par des experts du médicament qui parlaient de moi comme quelqu'un se prenant pour une whistleblower (ndl: lanceur d'alerte en anglais). Donc j'ai appris cette notion grâce à ceux qui me dénigraient, ce qui est quand même incroyable" dit-elle aujourd'hui.

Être mieux accompagné et résister aux représailles

La loi qui vient d'être adoptée lui aurait permis de mieux préparer son alerte et d'être accompagnée tout au long du processus. Elle avait pourtant pris des précautions à l'époque en consultant l'association Que Choisir, des journalistes, un avocat : "Ça m'aurait permis de savoir plus précisément où je mettais les pieds, peut-être de savoir à qui m'adresser, comment me défendre, comment préparer le lancement de cette alerte".

Plusieurs fois, j'ai été terrifiée

Car le plus dur à vivre à l'époque pour la pneumologue brestoise, ce sont les représailles, insidieuses ou épuisantes : "Cette loi permet d'empêcher ou de mettre en difficulté ceux qui ont cherché à me faire taire (ndl : le laboratoire Servier et l'Agence du médicament). Ils utilisaient clairement la technique de l'intimidation violente. Plusieurs fois j'ai été terrifiée. Il faut que la peur change de camp et pour ça c'est plus facile quand on sait qu'il y a une loi et qu'il y a une prise en compte de l'opinion publique de cette notion et de l'importance de la protéger".

Et Irène Frachon de conclure : "En face du secret des affaires, il y a maintenant la protection des lanceurs d'alerte qui protège ceux qui dénoncent, de bonne foi, des délits ou des atteintes à l'intérêt général. Elle permet de déployer cette alerte, sans y perdre toute sa vie, comme ça a été le cas pour certains".