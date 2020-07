Loïg Chesnais-Girard : "des cas plus marqués dans le Finistère et en Ille-et-Vilaine"

De nouveaux chiffres publiés par Santé Publique France ce vendredi inquiètent sur la situation du virus en Bretagne. Le taux de reproduction du virus (appelé le R) est passé à 2,6 sur la région. Un malade infecte en moyenne 2,6 autres personnes dans la région. Au-dessus d'une valeur de 1, ce taux indique que l'épidémie est en progression. Ce vendredi midi, on recense 4 clusters dans le Finistère et 1 dans les Côtes-d'Armor. Le président de région Loïg Chesnais-Girard réagit sur France Info.

Le Finistère plus touché par l'épidémie

"Les choses sont assez diffuses sur l'ensemble de la Bretagne, nous avons des cas plus marqués dans le Finistère et en Ille-et-Vilaine, des cas très faibles dans le Morbihan et dans les Côtes-d'Armor. Nous avons eu 110 cas supplémentaires en cinq jours dont il convient effectivement de faire attention" détaille Loïg Chesnais-Girard.

Ce taux de reproduction très élevé suit une période où il n'y avait pas d'alerte particulière dans la région. Loïg Chesnais-Girard : "Nous avons été relativement épargnés depuis le début de l'épidémie pour tout un tas de raison, mais j'ai toujours dit que nous n'étions pas immunisés, donc il faut faire attention et il convient d'avoir les gestes barrière qu'il faut. Des maires de villes où il y a une forte concentration de population ont pris des arrêtés pour rendre le port du masque obligatoire et je pense qu'ils ont raison, je pense particulièrement à Saint-Malo."

Alors que certains bretons pointent du doigt l'afflux massif de touristes du doigt dans la région, Loïg Chesnais-Girard préfère nuancer : "Je note qu'il y a assez peu finalement de cas de citoyens venus en vacances, sur les 110 nouveaux cas des cinq derniers jours, il n'y en a que 15 de personnes qui ne résident pas dans la région. Il faut que tout le monde montre l'exemple, les habitants de Bretagne comme les touristes."

Peu de foyers de contamination détectés

Les nouveaux cas en Bretagne sont "diffus" selon le président de région. A l'exception des 4 clusters finistériens et du cluster costarmoricain, les nouveaux cas ne sont pas regroupés. L'Agence Régionale de Santé, les services préfectoraux et la CPAM "travaillent avec les familles dès qu'il y a des cas confirmés" mais "il n'y a pas de foyers précis de détectés" affirme également Loïg Chesnais-Girard.