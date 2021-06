Loir-Lucé-Bercé : 52km de canalisations renouvelées pour lutter contre la présence d'un gaz cancérigène

Sur le territoire de la communauté de communes Loir-Lucé-Bercé, d'importants travaux sont réalisés en ce moment par la collectivité : 52 kilomètres de canalisations sont renouvelées. Un moyen de lutter contre la présence dans certains robinets de CVM, de chlorure de vinyle monomère.

Ce gaz cancérigène est présent dans les canalisations en PVC datant d'avant les années 80. En attendant la fin du chantier, des purges d'eau sont réalisées automatiquement par des machines.

"L'eau est parfaitement conforme, ces purges renouvellent quotidiennement l'eau pour garantir sa qualité", explique William Gautrais, en charge du pôle ingénierie technique à la communauté de communes.

10% des travaux terminés

Une solution temporaire qui ne fonctionne pas partout : A Pruillé-l'Éguillé, certains habitants continuent d'être fournis en bouteilles d'eau. Les travaux devraient être terminés dans ce secteur fin juillet, ainsi que dans celui de Montval-sur-Loir.

Actuellement 10% des travaux sont terminés, le chantier doit se conclure fin 2022. "On change complètement les matériaux afin de garantir la durabilité et la qualité de l'eau", poursuit William Gautrais. "On repositionne l'ensemble des canalisations non plus en plein champ, mais le long du domaine public ou des chemins afin de rendre les interventions plus aisées."

3,15 millions d'euros

Ces travaux sont un coût important pour la collectivité : 3,15 millions d'euros. Malgré une subvention de 445.000 euros de l'agence de l'eau Loire-Bretagne, la communauté de communes a souscrit à un emprunt pour les financer. Ce ne seront pas les derniers travaux, 27 km de canalisations seront également renouvelés à partir de 2022 pour lutter contre des fuites d'eau.