Loire : à Rive-de-Gier, mobilisation générale pour contrer une reprise très forte du coronavirus

C'est le branle-bas de combat à Rive-de-Gier, dans la Loire : face à un taux d'incidence très élevé, les professionnels de santé et la mairie se mobilisent pour tenter d'enrayer l'épidémie. Les horaires du centre de dépistage sont étendus, et 28.000 masques vont être distribués par la mairie.

Selon l'ARS, Rive-de-Gier et plus largement la vallée du Gier, dans la Loire, font face à une reprise épidémique plus forte que dans le reste du département de la Loire. Face à cette progression inquiétante, les élus et les professionnels de santé misent sur la prévention et des capacités de tests renforcés.

Dépistage massif et nouvelle campagne de distribution de masques

En service depuis une semaine, mais réservé aux patients prioritaires sur rendez-vous et avec une ordonnance, le centre de dépistage de Rive-de-Gier (dans la salle des fêtes Jean-Dasté) étend à partir de ce jeudi 8 octobre ses horaires et ses capacités d'accueil. Une permanence infirmière sans rendez-vous s'y tiendra les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 13h30 à 16 heures, en plus de son ouverture les matins de 9h30 à 12h00 sur prescription.

Le centre dépiste déjà une centaine de personnes par jour, et sur place, les infirmières constatent bien le retour en force du virus : "On se rend compte qu'il y énormément de gens positifs, et le reste des proches qui vient après pour se faire dépister. Sans doute à cause des rassemblements familiaux," indique Nelly Chaouche, infirmière libérale.

Dans les cabinets des généralistes, même impression de surchauffe : "On est soumis à une forte pression, décrit Yannick Frézet, médecin à Rive-de-Gier. Un patient sur trois vient pour le Covid. Entre 15 à 30 % d'entre eux sont ensuite testés positifs."

L'autre volet prévention est assuré par la mairie. Depuis le début de la semaine, les élus de Rive-de-Gier font du porte à porte pour rappeler l'importance des gestes barrières, et distribuer quatre masques lavable par foyer, soit un total de 28.000 masques. "Nous avions anticipé cette nouvelle campagne, explique la première adjointe Caroline Benoumelaz, mais nous l'avons précipitée au vu de la situation sanitaire."

Le respect des gestes barrières en question

Si porter un masque est obligatoire à Rive-de-Gier, sur décision de la préfecture, le reste des gestes barrières est tout autant important. "Se laver les mains, éviter de voir les aînés" rappelle ainsi Nelly Chaouche. Pour le médecin Yannick Frézet, il ne faut pas hésiter à sévir : "Je trouve le système de contrôle défaillant. Où est la police municipale ? On a besoin du respect des règles aujourd'hui."

Il n'hésite pas à évoquer la décision de l'Hôpital du Gier de suspendre les visites sur ses sites de Saint-Chamond et de Rive-de-Gier. Certains visiteurs auraient contaminé les patients.