Coronavirus : en Loire-Atlantique, quatre nouveaux centres de vaccination ferment fin octobre

En Loire-Atlantique, 76% de la population a reçu deux doses de vaccin contre le Covid-19. L'Agence régionale de santé et la préfecture ont donc décidé de fermer quatre nouveaux centres de vaccination. Même si la campagne de rappel a commencé pour les plus de 65 ans, les personnes à risque et les professionnels de santé, la prise de rendez-vous dans les centres de vaccination est en "forte baisse" explique l'ARS.

Au 1er novembre, il restera neuf centres de vaccination en Loire-Atlantique

Les centres de Pontchâteau et Vertou vont donc fermer le 29 octobre, ceux de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu et Savenay le 30 octobre. Ils assureront tout de même la deuxième injection pour les personnes qui y ont reçu la première.

Au 1er novembre, il restera encore neuf centres de vaccination en Loire-Atlantique : Vallet, Châteaubriant, Ancenis, Nort-sur-Erdre, Nantes-Ranzay, Rezé à la maison de santé Loire et Sèvre, Machecoul, Pornic et Saint-Nazaire. Des centres qui vont s'adapter à la baisse du nombre de rendez-vous en réduisant le nombre de professionnels de santé, les horaires d'ouverture et en déménageant dans des salles plus petites.

Équipes mobiles de vaccination

Des équipes mobiles de vaccination vont aussi aller vacciner les gens qui ont du mal à se déplacer jusqu'aux centres. L'ARS rappelle que, désormais, les médecins, les infirmiers, les pharmaciens et les laboratoires peuvent injecter le sérum de Pfizer.