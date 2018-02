Loire-Atlantique, France

Dans la ferme des Riglanne à Campbon, la fromagerie tourne encore au ralenti. Seule la production de beurre, de fromage blanc et de camemberts a repris. La cuve en cuivre qui sert à la fabrication des tomes au lait entier est encore vide. Dehors, les salariés lavent tous les éléments composant la cave d'affinage. Il faut désormais attendre les résultats des analyses avant de relancer la production de ces fromages. Les responsables de la coopérative bio espèrent pouvoir redémarrer en fin de semaine prochaine.

Près de cinq tonnes de fromage détruites

Pour la coopérative qui compte cinq salariés et concerne six exploitations, c'est un coup dur. Pour éviter tout risque , les responsables ont préféré détruire les tomes susceptibles d'être contaminées par la bactérie; quatre tonnes stockées dans la cave d'affinage et 500 kgs déjà livrés, qu'il a fallu rapatrier, sont partis à la benne. Le manque à gagner est estimé à 90 000 euros, soit 20% du chiffre d'affaire des Paysans Fromagers Nantais.

On vient de jeter quatre tonnes de fromage, on en a un peu gros sur la patate mais il fallait passer par ça. Au-delà du préjudice financier, c'est aussi un préjudice moral pour les agriculteurs qui s'appliquent à avoir un lait de qualité et pour les salariés. On va s'en sortir mais on n'était pas forcément préparés à cette crise-là" Rémi Beslé, co-gérant des Paysans Fromagers Nantais.

La cuve en cuivre servant à la fabrication des tomes au lait entier reste vide © Radio France - Anne Patinec

Les clients se montrent compréhensifs

Que ce soit en restauration collective ou sur les marchés, les clients se disent compréhensifs. Dès la découverte de la bactérie sur un lot dans un collège, les responsables de la coopérative ont communiqué. Les parents d'élèves ont été prévenus. Trois élèves susceptibles d'avoir la listériose ont été traités par antibiotique. Le lot avait pourtant été contrôlé avant son départ de la coopérative. Des analyses sont aussi en cours dans la ferme d'où proviendrait la Listeria et son lait n'est plus transféré aux Paysans fromagers Nantais pour l'instant. La coopérative, créée en 2006, a par ailleurs décidé de renforcer ses contrôles sanitaires.