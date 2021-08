Loire-Atlantique : des incidents dans les centres de vaccination

Les centres de vaccination de la Beaujoire à Nantes et Châteaubriant ont connu des incidents à répétition depuis l'annonce du pass sanitaire obligatoire par Emmanuel Macron le mois dernier.

Le centre de vaccination de la Beaujoire a connu des incidents depuis l'annonce de l'extension du pass sanitaire obligatoire par Emmanuel Macron le 12 juillet dernier. Le docteur André Aboud, médecin coordinateur raconte qu'au cours de la première semaine d'août, un homme a lancé à une infirmière :"J'aurais honte de faire votre métier". Toujours début août, un jeune homme, alors qu'il était dans un box, avait tenté d'acheter un pass sanitaire sans se faire vacciner. Le jeune homme avait fini par proférer des insultes. Un jeune femme à l'accueil raconte : "Parfois il y a des exigences pour montrer qu'ils ne sont pas contents de venir, comme ne pas montrer leurs papiers mais c'est rare quand même". Le docteur Aboud souligne aussi la rareté de ces incidents : "On sent que les gens viennent parce qu'ils sont coincés. C'est un cas sur 4000 dans la journée , c'est vraiment très rare mais on n'avait pas ça avant l'annonce d'Emmanuel Macron".

Le centre de vaccination de la Beaujoire à Nantes © Radio France - Bertrand Pidance

A Châteaubriant, la police municipale à la rescousse

A Chateaubriant, le responsable du centre de vaccination a du faire appel à la police municipale pour apaiser le climat surtout en fin de journée. Le docteur Elias Amiouni explique avoir deux types d individus. Les premiers sont des gens qui veulent avoir des rendez-vous très rapidement avec des propos agressifs et c'est arrivé une ou deux fois d'avoir des bousculades physiques" explique le médecin. L'autre type d'individu ce sont des gens qui ont déjà une première injection et qui veulent rapprocher la deuxième injection avant le délai de trois semaines. Le docteur Amiouni raconte : "Ils essayent de tricher. Nous avons des agressions verbales, il ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent pas partir en vacances avec un pass sanitaire". Aujourd'hui la police municipale est présente tous les jours.