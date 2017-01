Loire-Atlantique et Vendée : le pic de l'épidémie de grippe n'est pas encore là mais ça commence à coincer aux urgences

Notre région n'est pas la plus touchée par la grippe, l'épidémie a débuté avec un peu de retard chez nous et le pic n'est pas encore là. Pourtant, ça commence déjà à coincer dans les différents services d'urgences de Nantes, Saint-Nazaire et La-Roche-sur-Yon.

Le nombre de cas de grippe a augmenté de 70% en une semaine en Loire-Atlantique, de 62% à Nantes selon l'Irsan, l'institut de recherche pour la valorisation des données de santé. Malgré ça, ce n'est pas dans notre région que la situation est la plus grave, nous n'avons pas encore atteint le pic de l'épidémie qui a débuté avec un peu de retard chez nous. Mais le nombre de malades est déjà suffisamment important pour que les services d'urgences commencent à saturer.

La Loire-Atlantique et la Vendée ne font pas, pour l'instant, partie des régions les plus touchées par la grippe © Visactu

Une salle de réunion transformée en salle d'hospitalisation à Saint-Nazaire

En Loire-Atlantique, c'est à Saint-Nazaire que la situation est la plus tendue. la direction a du transformer une salle de réunion en salle d'hospitalisation, pendant quelques heures, le temps de trouver un lit à tous les patients. Une salle "sans prise à oxygène et sans point d'eau", précise le syndicat Force ouvrière. En fin d'après-midi hier, le sas des urgences, l'accueil... tout était plein malgré la trentaine de lits supplémentaires d'ouverts. L'hôpital dit aussi anticiper. Il s'attend à ce que les patients soient encore plus nombreux la semaine prochaine. Il est déjà prévu de déprogrammer d'avantage d'intervention et de faire appel à des intérimaires, en renfort, mais la direction aurait du mal à les trouver, toujours selon FO.

Trop de patients qui viennent aux urgences sans avoir appelé soit leur médecin traitant, soit le 15

Au CHU de Nantes, là aussi, beaucoup de malades de la grippe et de ses cousins, les syndromes respiratoires aigus, des patients souvent âgés qui doivent être hospitalisés plusieurs jours. Dans la nuit de mardi à mercredi, à une heure du matin, 80 malades attendaient encore d'être soignés aux urgences d'après le chef du service. "Le problème surtout, c'est que 70% des gens qui viennent aux urgences le font avant même d'avoir appelé le samu ou d'être allé chez leur médecin traitant, ce qui engorge le service alors que leur cas n'est pas forcément suffisamment grave pour aller à l'hôpital", poursuit le Professeur Gilles Potel.

À La-Roche-sur-Yon, tous les lits possible déjà ouverts et quasiment plus de place

À l'hôpital de La Roche-sur-Yon, tous les lits possibles sont ouverts et il n'y a déjà quasiment plus de places. C'est compliqué depuis le milieu de la semaine dernière et plusieurs mesures ont déjà été prises pour faire face à l'afflux de patients. Les unités d'habitude fermées le week end sont restées ouvertes, quand c'est possible, les patients qui devaient être hospitalisés sont opérés en ambulatoire, sur la journée, les sorties sont accélérées et il y a davantage d'hospitalisations à domicile. Des personnels ont aussi été rappelés pour renforcer les urgences et si besoin, à partir de la semaine prochaine, les patientes de chirurgie gynécologique pourront être transférées en chirurgie générale pour libérer de la place et accueillir plus de malades.

Pour l'instant, aucune opération n'a du être reportée dans ces hôpitaux, comme demandé par la ministre Marisol Touraine, en cas de besoin.