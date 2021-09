Coronavirus : fermeture de cinq centres de vaccination en Loire-Atlantique d'ici début octobre

Les centres de vaccination de Blain, La Baule, Saint-Herblain, Saint-Brévin-les-Pins et du service de santé au travail de la région nantaise, en Loire-Atlantique, vont fermer d'ici le début du mois d'octobre. La décision a été prise par l'ARS et la préfecture car l'activité des centres diminue.

89 % des plus de 12 ans en Loire-Atlantique ont reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19 au 13 septembre.

Il y a de moins en moins de bras à vacciner contre le coronavirus. Résultat : l'Agence régionale de santé (ARS) des Pays de la Loire et la préfecture de Loire-Atlantique ont pris, ce lundi après-midi, la décision de fermer cinq centres de vaccination d'ici début octobre.

Blain au 30 septembre

La Baule au 30 septembre

Service de santé au travail de la région nantaise (SSTNR) au 30 septembre

Saint-Herblain au 1er octobre

Saint-Brévin-les-Pins au 1er octobre

Trois fois moins d'injections que cet été

Au 13 septembre, 89 % des plus de 12 ans sont primo-vaccinés dans le département, c'est 15 points de plus qu'à l'échelle de la France. "La demande de prise de rendez-vous auprès des centres de vaccination est moins forte et leur activité va continuer de diminuer progressivement, explique l'ARS. D'une activité de 100.000 injections par semaine au cœur de l'été, l’activité devrait baisser autour de 30.000 injections fin septembre."

Vers une vaccination mobile

À partir du 15 septembre et jusqu'au 9 novembre, un centre de vaccination mobile va sillonner les quartiers de Nantes pour venir au plus près des habitants. Par ailleurs, les équipes actuellement mobilisées dans les centres qui vont fermer vont se réorganiser pour proposer une vaccination mobile. Au total, 13 centres de vaccination resteront ouverts à partir de début octobre.

Par ailleurs, le centre de vaccination de la Beaujoire va quitter le Parc des expositions le 5 octobre pour revenir dans la salle municipale de Nantes Erdre.