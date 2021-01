Loire-Atlantique : l'absence de tests PCR aux championnats de France de cyclo-cross inquiète les équipes

Ce dimanche 10 janvier se déroulent les championnats de France de cyclo-cross à Pont-Château en Loire-Atlantique sur le circuit de Coët-Roz. Une centaine de coureurs, ainsi que les équipes sportives ont rendez-vous dès le samedi pour un entrainement avant d'attaquer les épreuves le lendemain à huis clos. Une absence de public pour limiter les risques de propagation du Covid-19. En revanche, les participants n'ont pas l'obligation d'effectuer un test PCR.

La Fédération française de cyclisme n'impose pas le test

Une absence d'obligation qui inquiète Steven Laurent. Le directeur sportif de Laval Cyclisme 53 fait le déplacement depuis la Mayenne. "Quand j'ai vu sur le règlement que ce n'était pas obligation ça m'a interpellé. Depuis plusieurs semaines on va courir en Belgique ou à Troyes pour des cyclo-cross internationaux où pour se présenter il fallait systématiquement réaliser un test PCR 72 heures avant la compétition. Et là, il y a juste un questionnaire à remplir", regrette le directeur sportif Steven Laurent avant d'ajouter : _"_J'ai donc imposé en interne les tests à tout le monde pour là et je pense qu'il y a plusieurs équipes qui ont fait comme moi."

Un protocole respecté

De son coté, l'organisation explique avoir respecté le protocole de la Fédération. "C'est sur plusieurs hectares, en plein air. Il y aura du gel hydroalcoolique, et aucun spectateur. Il y a moins de risques que dans un supermarché", s'agace Pierre-Yves Plaisance, de l'organisation locale. La Fédération française de cyclisme explique de son coté que ce n'est pas une obligation. Cela dépend visiblement des compétitions puisque lors des Championnats de France sur route en août dernier, le test PCR était obligatoire comme au championnats d'Europe de route en juin...