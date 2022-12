Loire-Atlantique : l'Agence régionale de santé alerte sur les tensions à l'hôpital

"On est aujourd'hui dans une situation tendue en Loire-Atlantique." Ce ne sont pas les syndicats qui le disent mais Patricia Salomon, la directrice départementale de l'Agence régionale de santé (ARS). Les services d'urgence font face en ce début décembre à un cumul d'épidémies hivernales. La bronchiolite est particulièrement intense cette année : "L'épidémie en est à sa sixième semaine et elle est très virulente, à un niveau qui n'avait pas été atteint depuis 11 ans", explique Patricia Salomon. La semaine dernière, 39% des enfants de moins de 2 ans qui sont allés aux urgences étaient là pour une bronchiolite. Et le taux d'hospitalisation après passage aux urgences montait à 58%.

D'autre part, le Covid repart avec un taux d'incidence qui a augmenté de 50% cette semaine en Loire-Atlantique. Le département enregistre 26 hospitalisations liées au virus ces 15 derniers jours. Enfin, l'épidémie de grippe se profile : "On n'est pas encore au stade pré-épidémique mais une région limitrophe de la Loire-Atlantique (la Bretagne) est déjà en phase épidémique", rappelle la directrice départementale.

Il manque en Loire-Atlantique 17 médecins urgentistes

L'ARS explique aussi ces "fortes tensions" par les manques d'effectifs à l'hôpital et les difficultés de recrutement. Tous les métiers sont touchés : aides-soignants, infirmiers et médecins. Il manque en Loire-Atlantique 17 médecins urgentistes équivalents temps plein (par rapport à une cible de 110). Conséquence, un nombre important de lits d'hospitalisation sont fermés faute de personnels suffisants : 13% en soins de suite et réadaptation et 8% en service de médecine. Pour Patricia Salomon, "les moyens financiers sont là, l'enjeu ce sont les ressources humaines".

Comme solution à court terme, l'ARS rappelle qu'il faut privilégier le 15 avant de se rendre aux urgences. Cet été, cette orientation des patients a bien fonctionné. Le 15 a reçu 30% d'appels en plus, par rapport aux deux ou trois dernières années, tandis que le nombre de passages aux urgences diminuait de 11%. Patricia Salomon ajoute : "Au niveau de l'ARS, on assure la coordination territoriale et la mise en lien entre établissements pour organiser des renforts. On mobilise également les acteurs de santé de ville."

L'Agence régionale de santé invite aussi la population à adopter "les bons comportements" : se vacciner contre la grippe et le Covid, respecter les gestes barrières en portant notamment le masque dans les transports en commun et les lieux clos.