Loire-Atlantique : le masque redevient obligatoire en extérieur (presque) partout

En Loire-Atlantique aussi, il va falloir se réhabituer à mettre le masque à l'extérieur presque partout. Décision de la préfecture face à la progression de l'épidémie de Covid-19 dans le département. Ce jeudi, le taux d'incidence y est de 620 cas pour 100.000 habitants contre 442,8 cas le vendredi 24 décembre.

Partout sauf sur la plage et au bord des cours d'eau

À partir de ce vendredi 31 décembre et jusqu'au 28 janvier, il faudra donc remettre le masque à chaque fois qu'on sort de chez soi sauf sur les plages, au bord des cours d'eau et dans les espaces naturels peu fréquentés (forêts, marais...). Cette obligation ne s'applique pas aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical, aux personnes qui font du sport et aux conducteurs de deux-roues motorisés qui portent un masque avec la visière baissée précise la préfecture.