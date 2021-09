Loire-Atlantique : opération de vaccination éphémère sans rendez-vous dans 4 centres commerciaux

L'Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire annonce le début d'une opération éphémère de vaccination dans quatre centres commerciaux du département sans rendez-vous. Le centre Atlantis à Saint-Herblain, Beaulieu et Paridis à Nantes, ainsi que Atout Sud à Rezé sont concernés.

La campagne de vaccination continue avec comme objectif d'aller chercher des nouveaux publics. Pour cela, l'Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire annonce ce mercredi le lancement d'une opération éphémère de vaccination sans rendez-vous dans quatre centres commerciaux du département.

Dates variables

Au centre commercial de Beaulieu à Nantes, il sera possible de se présenter à la pharmacie Devineau du 8 septembre au 8 octobre de 10h à 18h du lundi au samedi. Du côté de Rezé, à Atout Sud, ce dispositif est en place à partir du 8 septembre de 9h15 à 19h les mercredis et samedis à la pharmacie Founini et Herbreteau.

Il est également possible de se présenter à la pharmacie Lemaitre du 6 au 11 septembre de 10h à 18h au centre commercial Paridis à Nantes. Enfin, le dernier centre concerné par cette mesure est celui d'Atlantis à Saint-Herblain au sein de la pharmacie Birien les mercredi de 14h à 18h du 8 au 30 septembre sans rendez-vous, et d'autres créneaux sont disponibles sur des horaires précises.