Loire-Atlantique : plus de 350 fermetures de lits cet été dans les hôpitaux du département

A cause de difficultés de recrutement particulièrement fortes après deux années de Covid, les fermetures de lits seront plus nombreuses cet été dans tous les hôpitaux de Loire-Atlantique. Les services d'Urgences seront maintenus 24h/24 partout sauf à Ancenis, où les Urgences seront fermées la nuit.

On s'y attendait, la situation s'annonce tendue cet été dans les hôpitaux de Loire-Atlantique, en raison de grosses difficultés pour trouver le personnel nécessaire, à la fois médical et paramédical. Des soignants épuisés après deux années de crise sanitaire. Et faute de personnel suffisant, les fermetures de lit seront plus nombreuses cet été, principalement les deux premières semaines d'août.

Dans tous les hôpitaux du département,155 lits de médecine seront ainsi fermés (10%), et 200 lits de soins de suite et de réadaptation (17%).

A Nantes, la première semaine d'août, 73 lits de médecine seront fermés et 34 lits de soins de suite.

Les Urgences de Saint-Nazaire 24h/24

De grosses tensions sont à prévoir aussi aux Urgences. Et la priorité aura été de maintenir celles de Saint-Nazaire qui accueillent de très nombreux touristes l'été. Les Urgences Nazairiennes resteront ouvertes 24h/24, mais cela a un prix : plus d'heures supplémentaires pour les soignants, un appel à des généralistes en renfort, ainsi qu'à des médecins urgentistes venus d'autres hôpitaux.

Les Urgences d'Ancenis fermées la nuit

Les autres services d'Urgences du département, Nantes en tête, resteront ouverts également 24h/24 cet été. Tous, sauf à Ancenis, et c'est une première. Les Urgences seront fermées la nuit, de 19h à 8h du matin. A partir de 19h, les patients devront appeler le Samu, qui les réorientera vers la maison médicale de garde, ou vers un autre service d'urgence pour les cas les plus graves.