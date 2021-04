Loire-Atlantique : une collecte de serviettes périodiques organisée cette semaine

La collecte de protections hygiéniques aura lieu les 8 et 9 avril à la sortie des grandes surfaces

Du mardi 6 au samedi 10 avril, le Département de Loire-Atlantique organise une collecte de serviettes périodiques avec sept associations dans plus de 80 sites. La précarité menstruelle concerne environ 1,7 million de femmes en France. La dépense moyenne pour une femme est estimée entre 4.500 euros et 23.000 euros au cours d'une vie. Vu le coût de ces produits d’hygiène pourtant essentiels, "beaucoup de femmes en situation de précarité en sont réduites à privilégier l’achat de nourriture qu'elles considèrent de première nécessité" constate Anne de Cadeville, responsable départementale aide à la personne des Restos du Cœur de Loire-Atlantique.

Des paquets neufs de serviettes hygiéniques jetables.

Anne de Cadeville explique que "les femmes n'osent pas toujours les demander. C'est pour ça que les associations les mettent à disposition gratuitement ou les distribuent dans le cadre de kits d’hygiène". L'appel est lancé pour collecter des paquets neufs de serviettes hygiéniques jetables. Toute la semaine, vous pouvez les déposer dans les différentes antennes du Conseil départemental.

Les sept associations seront présentes les 9 et 10 avril dans les grandes surfaces. Les sept associations partenaires de la collecte sont Les Restos du Cœur, la Croix-Rouge française, le Secours populaire français, Saint-Benoît-Labre, Parrains Par Mille, l'Espace Simone de Beauvoir et le Planning Familial.

