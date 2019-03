Loire-Atlantique : vive inquiétude après la découverte de plusieurs cas de cancers pédiatriques à Sainte-Pazanne

Nantes, France

Pourquoi y a t-il plus de cancers d'enfants dans le secteur de Sainte-Pazanne qu'ailleurs ? C'est la question que se posent plusieurs parents inquiets. Ils viennent de créer le collectif "stop aux cancers de nos enfants" (SCE). Depuis décembre 2015, au moins neuf cas de cancers pédiatriques ont été recensés sur les communes de Sainte-Pazanne, Saint Hilaire-de-Chaléons et Rouans. Depuis, trois enfants sont décédés.

Depuis 2015, il y a au moins un cas de cancer pédiatrique tous les six mois dans le secteur de Sainte-Pazanne" Johann, membre du collectif

Fin 2015, Marie découvre que son fils Alban, quatre ans à l'époque, est atteint d'une leucémie. Pendant des mois, elle mène le combat et se rend au CHU de Nantes. "Dans le service oncologie, j'ai commencé à croiser des enfants de Sainte-Pazanne que je connaissais, je n'osais même pas les regarder, je me disais que j'hallucinais" précise Marie. En 2017, elle prévient alors l'Agence Régionale d'Hospitalisation (ARS). "L'ARS a fait une première étude en 2018. Elle reconnait qu'il y a un nombre de cancers pédiatriques plus élevé qu'ailleurs" affirme t-elle.

Les parents interpellent l'Etat

Les parents concernés veulent aujourd'hui que les organismes compétents (ARS, Santé Publique France, préfecture) prennent les choses en main et mènent une étude épidémiologique de terrain pour trouver les raisons qui sont à l'origine de ces cancers pédiatriques.

Je souhaite que les organismes compétents cherchent à tous les niveaux. L'air, le sol, les pesticides, etc. Nous n'incriminons personne. Mais il ne faut pas que cela perdure" Séverine, maman d'un garçon décédé d'un cancer en 2018

Une réunion publique sur ce sujet est prévue à Sainte-Pazanne le 2 mai prochain.