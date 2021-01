Loire : début des vaccinations contre le coronavirus pour tous les professionnels de santé

Des soignants qui tendent le bras et répondent aux questions d'autres soignants : à l'occasion de la vaccination contre le coronavirus, les rôles tendent à s'inverser. La campagne à destination des professionnels de santé, libéraux et hospitaliers, vient en effet de débuter ce mercredi 7 janvier dans la Loire, au CH Nord de Saint-Étienne dans la Loire. L'occasion de présenter un front uni pour convaincre plus largement la population d'aller se faire vacciner.

Médecins, infirmiers, dentistes, sages-femmes et pharmaciens en rang serrés pour la vaccination

Les deux premiers jours de la campagne ont vu près de 300 soignants vaccinés au Centre Hospitalier Nord. Afin de poursuivre le mouvement, les représentants de l'Ordre des médecins, des infirmiers, des dentistes, des sages-femmes, des masseurs-kinésithérapeutes et l'URPS Pharmacie de la Loire sont eux aussi venus se faire injecter une dose du vaccin contre le coronavirus.

Il est important de souligner la cohésion du monde médical sur le sujet, selon Jean-François Janowiak, président de l'Ordre des médecins dans le département : "Il faut montrer à la population que leur médecin, pharmacien, infirmière, ont confiance dans le vaccin. Non, les personnes âgées en EHPAD ne sont pas des cobayes ! Les soignants sont là pour montrer qu'il n'y a pas de risques."

Même son de cloche du côté des sages-femmes : "dès qu'on a su que le vaccin avait une autorisation de mise sur le marché, on s'est demandées quand on allait se faire vacciner, moi la première !, témoigne Anne-Laure de Leyritt. Je suis en contact avec des femmes enceintes, fragiles, surtout du point de vue des maladies respiratoires à partir du troisième mois. C'était une évidence pour moi."

Les soignants libéraux vont être tous sollicités par leurs Ordres respectifs

Pour l'instant, le CH Nord est le seul centre de vaccination de la Loire ouvert aux soignants libéraux et à ceux qui ne peuvent pas se faire vacciner dans leur propre établissements. D'autres sites doivent bientôt ouvrir dans le GHT (groupement territorial hospitalier) de la Loire.

Pharmaciens, dentistes, sages-femmes, kinés, médecins et infirmiers libéraux vont être sollicités par courrier dans les jours à venir. Un pas vers l'immunité collective, aux yeux d'Hervé, venu se faire vacciner sans hésitation. Il est pilote d'hélicoptère pour le SAMU de Saint-Étienne et voit ses collègues libéraux venir se faire vacciner avec plaisir : "je fais confiance aux avis d'experts scientifiques, aux résultats des tests sur le vaccin. On ne s'en sortira pas sans ça."