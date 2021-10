Loire : des chercheurs stéphanois publiés dans Nature pour leurs travaux sur les vaccins anticovid

Faut il se faire vacciner contre le covid-19 avec deux vaccins différents? C'est ce que suggère une étude publiée la semaine dernière dans la prestigieuse revue scientifique Nature. Parmi les chercheurs et chercheuses à y avoir participé, plusieurs sont affiliés à la faculté de médecine de Saint-Étienne : Bruno Pozzetto, Melyssa Yaugel-Novoa, Stéphane Paul et Thomas Bourlet.

12.000 soignants des hôpitaux de Lyon

Pour leur étude, ils ont utilisé des soignants des hôpitaux de Lyon. D'un côté, 10.000 vaccinés avec deux doses de Pfizer Bio-NTech. De l'autre, 2 500 vaccinés avec une dose d'Astra Zeneca et une dose de Pfizer Nio-NTech.

Deux semaines après les injections 80% des soignants vaccinés avec deux doses de Pfizer avaient contracté le covid-19. Chez la cohorte vaccinée avec une première dose d'Astra Zeneca, ils n'étaient qu'un sur dix. On serait donc mieux protégés avec deux doses de vaccin différentes, Astra Zeneca et Pfizer, qu'avec deux doses de Pfizer.

C'est un succès qui nous a nous-même étonnés - Bruno Pozzetto, virologue à Saint-Étienne

"C'est un succès qui nous a nous-même étonnés," explique Bruno Pozzetto, virologue et chef du service agents infectieux et hygiène du CHU de Saint Etienne. L'étude a été soumise une première fois début juillet à la revue Nature. "Ils nous ont demandé de prouver des éléments. Le groupe hétérologue [dont les membres ont reçu deux doses de vaccin différentes] était légèrement plus jeune donc ils nous ont demandé de faire une correction par rapport à l'âge mais malgré cette correction la différence reste très nette."

L'étude est fraîchement publiée, mais Bruno Pozzetto espère qu'elle contribuera à orienter les politiques vaccinales face au covid-19. "Si on stimule le système immunitaire par des approches variées, on le booste mieux que quand on se content d'utiliser toujours le même vaccin."