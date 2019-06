Loire : Chris Froome quitte l’hôpital de Saint-Etienne, focus sur le "trauma center" où il a été opéré

Saint-Étienne, France

C'est en hélicoptère, depuis le Roanne qu'est arrivé Chris Froome. Après une violente chute à Roanne lors d'un entraînement avant une étape du Critérium du Dauphiné, il s'est fracturé la hanche, le fémur et le coude.

Le professeur Rémi Philippot et anesthésiste Jean-Yves Bien, du CHU de Saint-Etienne. © Radio France - Victor Vasseur

C'est un chirurgien stéphanois, le Professeur Rémi Philippot, qui a pris en charge le coureur de l'équipe Ineos, ex-Sky. Il a l'habitude d'opérer de grands sportifs : Djibril Cissé en 2006 lors de sa blessure avec l'équipe de France, mais aussi Jérémy Clément après le tacle assassin du Niçois Valentin Esseyric en 2013.

"C’est gratifiant de pouvoir bénéficier de la confiance de sportif de haut niveau connu dans le monde entier" se réjouit le professeur Rémi Philippot, avant de tempérer : "Mais notre hôpital à un lourd passé dans la tradition de la prise en charge des sportifs de haut niveau, ce n’est pas unique dans l’histoire du service." Rémi Philippot sera chargé de suivre le quadruple vainqueur du Tour de France. Il donne d'ailleurs de ses nouvelles : "Son état évolue très favorablement. Comme tout sportif de haut niveau, il a des capacités de récupération hors norme."

Chris Froome va continuer sa rééducation, dans un centre adapté aux grands sportifs. Le coureur ne devrait pas reprendre la compétition d'ici six mois.

Dans ce message, le coureur britannique remercie "les médecins et les infirmières des soins exceptionnels qui m'ont été prodigués. La semaine a été dure, mais j’apprécie que vous me l’ayez rendue aussi confortable que possible."

Un "trauma-center" adapté

Le "trauma center" où Chris Froome a été opéré existe depuis 8 ans à Saint-Etienne. Tout est adapté pour accueillir le plus rapidement possible les patients les plus gravement blessés, parfois entre la vie et la mort. Par exemple, le bloc opératoires et les scanners sont à deux pas de toutes les entrées "que ce soit une ambulance ou un hélicoptère" explique le Docteur Jean Yves Bien. D'après cet anesthésiste, responsable du Trauma Center : "Dans cet hôpital, il est extrêmement bien placé car il nous permet de peu nous déplacer Cela nous fait gagner du temps dans les situations extrêmes."

Ces quelques secondes sont parfois décisives pour soigner un patient ajoute le professeur Rémi Philippot : "Certains patients ne passent même pas par la réalisation d’examen tellement le pronostic vital se dégrade rapidement, qui nécessite une chirurgie en urgence absolue."

350 patients sont accueillis chaque années dans le "trauma center" de l'hôpital de Saint-Etienne.