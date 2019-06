Loire : le nombre de donneurs d’organes n'est pas suffisant

Ce jeudi 20 juin, France Bleu et France 3 vous proposent une journée spéciale dans le but de sensibiliser le plus grand nombre sur le don d'organes. Des émission sont à écouter toute la journée sur France Bleu Saint-Etienne Loire.

Saint-Étienne, France

Dans la région Auvergne Rhône-Alpes, plus de 2500 patients attendent la greffe d'un rein. L'an dernier, 166 foies ont été greffés, alors qu'il y a eu 225 inscrits en plus. D'après les chiffres de l'Agence de la biomédecine, il n'y a pas assez de dons de pancréas et de reins.

Pourtant, chaque français qui décède est considéré comme donneur d’organe. C’est ce que l’on appelle le consentement présumé. Mais si vous ne souhaitez pas donner, il faut le faire savoir et s'inscrire sur le registre national des refus. Vous pouvez aussi rédiger, signer puis transmettre à un proche un courrier qui précise votre intention de ne pas donner.

Le taux de refus est encore trop élevé selon l'Agence de la biomédecine. 29% des français s'y opposent toujours. L'objectif est de passer sous la barre des 25% d'ici 2 ans. Sachez enfin que pour donner un organe, il n’y a pas de limite d’âge, ni besoin d’une carte de donneur, comme c'était le cas auparavant.

Un don pour sauver une vie

Olivier a reçu deux greffes en 2012. Une greffe du foie et une greffe du rein à cause d’une maladie très rare. "C’est comme si mes tuyaux du foie avait brûlé" précise-t-il. Cet assureur de 45 ans vit aujourd’hui dans le Roannais. Sept ans après son opération, il reprend tout juste la course à pied et le vélo. Olivier doit consulter à Lyon deux fois par an, et faire une prise de sang chaque mois.