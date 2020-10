Loire : l'hôpital public plus que jamais en danger selon le collectif inter-hôpitaux de Saint-Etienne

Les soignants du collectif inter-hôpitaux de Saint-Etienne montent à nouveau au créneau, six mois après le confinement et après la signature des accords Ségur de la santé cet été. Alors qu'une 2e vague épidémique arrive, le manque de personnel reste criant et l'épuisement des soignants est réel.

Six mois après le confinement, et après la signature des accords du Ségur de la santé en juillet dernier, les soignants des hôpitaux publics de la Loire restent mobilisés pour réclamer du personnel. Le collectif inter-hôpitaux de Saint-Etienne fait part d'un épuisement des équipes, alors que s'annonce une nouvelle vague épidémique.

Un Ségur de la santé décevant

Les accords Ségur de juillet ont acté une revalorisation du salaires des soignants. Un geste financier qui ne prend pas la mesure du problème, selon Isabelle Guichard, médecin à l'hôpital Nord et membre du collectif : "On veut être plus nombreux pour mieux s'occuper des malades. En plus, pour attirer de nouveaux soignants, ça n'est pas avec 200 euros de plus qu'on va y arriver. Les salaires du privé sont équivalents, mais pas les conditions de travail."

Dans la Loire, le collectif de Saint-Etienne fait part de cas de médecins en burn-out ou sur le départ pour le secteur privé, de sage-femmes en manque de reconnaissance, ou encore d'aide-soignantes désorientées par des réorganisations, comme ce qui est arrivé aux personnels de l'aile R2, sur le site de la Charité.

Isabelle Guichard témoigne également : "dans mon service de médecine interne, encore préservé, nous sommes cinq médecins là où il y a du travail pour six. On nous a dit non à un sixième médecin, donc on enchaîne les semaines de travail à 50, 60 heures, les samedis, mais ça ne va pas être possible pendant dix ans !"

Les soignants appréhendent l'arrivée des nouveaux patients Covid

L'urgence du manque de personnel, si elle se fait sentir tout les jours, va devenir plus aiguë encore avec la nouvelle vague de Covid-19. Le nombre d’hospitalisations à l'Hôpital Nord est en effet en augmentation régulière. Or, les carences en soignants vont rendre très vite la situation explosive,aux yeux de Pascale Oriol, médecin au CHU : "Au printemps, les interventions programmées et les consultations ont été arrêtées. Le personnel était tout entier disponible. Là, on ne peut pas se le permettre, avec certaines pathologies mises de côté qui ont traîné trop longtemps."

Les soignants doivent donc prendre en compte le surplus des patients Covid, sans avoir les effectifs nécessaires, pointe le collectif. A cela s'ajoute la fatigue accumulée, et l'appréhension des équipes, dont certaines ont fait face à des cas difficiles pendant le confinement. Pascale Oriol appelle cependant les patients à venir consulter, afin de ne pas aggraver leurs pathologies.

Au niveau national, une nouvelle journée d'action est prévue le 15 octobre, à l'appel de plusieurs syndicats et collectifs (CGT-Santé, SUD-Santé, l'Amuf, le SNPI, ainsi que les collectifs Inter-Urgences et Inter-Blocs). A Saint-Etienne, le collectif se montre beaucoup plus prudent et ne souhaite pas pour l'instant manifester, compte tenu de la situation épidémique.