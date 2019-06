La Haute autorité de santé préconise le déremboursement de l’homéopathie, réactions dans la Loire

Saint-Étienne, France

Ce n’est pas une surprise. La Haute Autorité de santé a voté pour le déremboursement de l’homéopathie ce mercredi, selon le quotidien Libération. L'officialisation de la décision de la HAS est attendue ce vendredi.

Le déremboursement ne fait pas les affaires de Betty, une Stéphanoise de 73 ans : "ça fait des années que je me soigne à la l’homéopathie. Jusqu’à présent, je m’en porte très bien."

Betty a même signé une pétition, comme plus d’un millions de Français, pour soutenir l’homéopathie. Ces produits sont d’ailleurs devenus une habitude, comme pour Evelyne, une maman de 38 ans : "C’était mes parents qui étaient très porté sur l'homéopathie. Donc j’étais soignée comme ça quand j’étais petite."

Evelyne soigne aussi sa fille de 12 ans avec de l'homéopathie. Pourtant, elle n'est pas contre le déremboursement : "honnêtement, je trouve que ce n’est pas cher. Si je paye 2 euros 50 mon petit tube qui fait l’hiver, je trouve que ça va."

Des médecins généralistes vent debout

Ce sont des médecins généralistes qui, dans une tribune, ont élevé la voix contre l'homéopathie. Il n'y a aucune efficacité prouvée scientifiquement explique Sandrine Manière, elle est médecin à Saint-Étienne et membre du collectif No Fakemed : "L'homéopathie coûte près de 130 millions d’euros par an. Et on fait un rapprochement avec des dépenses de santé, on peut s’apercevoir que l’on peut embaucher 6000 infirmières, 8250 aide-soignants dans le secteur publique."

Sandrine Manière n'est pas contre l'homéopathie, mais selon elle, " l'argent dépensé pour les remboursements pourrait être transféré." Par exemple, pour rembourser les consultations chez un diététicien pour un obèse ou un diabétique.

Inquiétude chez les syndicats

L'un des principaux fabricants d'homéopathie, les laboratoires Boiron, est notamment installé à Messimy, dans le Rhône. Ce déremboursement inquiète beaucoup ses responsables syndicaux, comme le délégué CGT Vincent Mounier : "On va impacter de manière forte le chiffre d’affaire l’industriel de la thérapeutique homéopathique. C’est un corollaire au niveau des emplois."

Il poursuit : "C’est une incompréhension. On subit pourtant des attaques régulières et répétées. Mais sans cette virulence. Il devrait y avoir un débat plus nuancé en terme de santé publique."

A présent, c’est au tour d’Agnès Buzyn de décider ou non du déremboursement. "Je me tiendrai à l'avis de la Haute autorité de santé", avait précisé la ministre il y a quelques mois.