Selon nos informations, la Préfète de la Loire pourrait rapidement prendre un arrêté d'extension de la zone d'alerte maximale concernée notamment par le couvre-feu. Le taux d'incidence dans le département est au plus haut.

Loire : la zone d'alerte maximale et le couvre-feu étendus au-delà de la métropole de Saint-Etienne ?

La Loire est devenue le symbole d'un taux d'incidence galopant ces derniers jours. C'est même le taux le plus élevé du pays, pris en exemple dans les conséquences de l'épidémie comme l'ont été la région de Mulhouse ou la Haute-Savoie lors de la première vague du printemps.

Des chiffres départementaux qui n'en finissent plus de gonfler, boostés par ceux de la métropole de Saint-Etienne. Elle présentait ce lundi soir un taux d'incidence de 717 pour 100 000 habitants. Record incontesté au sein de la région Auvergne Rhone-Alpes qui compte 2 autres zones d'alerte maximale, Lyon et Grenoble, avec des taux d'incidence respectifs de 582 et 460.

Ce qui interpelle, c'est le taux d'incidence dans la Loire si on enlève celui de la métropole : il reste extrêmement élevé, 545. Ce qui sous-entend que d'autre gros foyers de coronavirus existent dans le département et qu'ils ne sont pas soumis à des mesures aussi contraignantes que dans la métropole comme les fermetures de commerces et le couvre-feu.

Selon nos informations, la Préfète de la Loire prévoit d'élargir la zone d'alerte maximale à d'autres communes que celles qui composent la métropole. Décision qui pourrait être annoncée lors d'une visio-conférence avec les élus du département, après le Conseil de défense sanitaire prévue ce mercredi matin.