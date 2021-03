Villars : une opération de dépistage Covid organisée ce jeudi

"C'est la continuité des mesures qu'on souhaite prendre avec l'État à l'échelle de Villars pour assurer notre population et la rassurer", indique Jordan Da Silva à propos de l'opération de dépistage organisée ce jeudi dans la commune, de 10h à 17h30 à la salle de la Libération, par tests antigéniques (et PCR par la suite si le test est positif).Le maire de Villars assure toutefois qu'il n'y a "aucune inquiétude" concernant la circulation sur le territoire du variant brésilien du coronavirus. Début mars, deux classes de l'école Jean-Ravon avaient été fermées après l'identification parmi les élèves de cas contact d'une personne ayant contracté ce variant. Mais depuis, les inquiétudes ont semble-t-il été levées, notamment après les tests négatifs effectués sur ces deux élèves.

Recensement des seniors non vaccinés

En février déjà, une classe de la même école villardaire avait été fermée, après un cas positif de Covid-19. "Les consignes sont de plus en plus claires, les services de l'État sont à nos côtés et on essaie dans la mesure du possible d'être hyper réactifs", poursuit Jordan Da Silva. Si le maire de Villars semble satisfait des protocoles définis avec l'Éducation nationale et l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, il s'inquiète des retards dans la campagne de vaccination contre le coronavirus.

Comme plusieurs communes de Saint-Étienne Métropole, un recensement des seniors qui n'ont pas encore pu se faire vacciner a été lancé à Villars, la semaine dernière (auprès de la mairie au 04 77 91 11 20). L'objectif avec ce registre est de "faire remonter aux services de l'État la nécessité d'accélérer et de se mobiliser pour cette vaccination", explique le maire de Villars. "Environ 30% des seniors en France ont reçu une première dose", précise Jordan Da Silva.