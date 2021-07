Loiret : 32.000 rendez-vous de vaccination pris sur Doctolib en seulement quatre jours

Après les annonces d'Emmanuel Macron, lundi 12 juillet, de très nombreux français ont fait les démarches pour obtenir au plus vite leurs pass sanitaires : plus de trois millions de rendez-vous pris sur Doctolib. Cette tendance se confirme dans le Loiret, avec 32.000 inscriptions en quelques jours.

C'est une semaine de folie qui s'achève dans les centres de vaccination. Les annonces d'Emmanuel Macron, lundi 12 juillet, ont eu un effet considérable sur le nombre d'injections. Doctolib est un bon indicateur en la matière. Au niveau national, plus de trois millions de personnes ont pris rendez-vous. Dans le Loiret, la plateforme a enregistré 32.000 rendez-vous en seulement quatre jours.

Lundi soir, après l'allocution du chef de l'Etat, la plateforme enregistrait déjà plus de 8.000 rendez-vous, dans le Loiret... 8 fois plus que la veille ! Le mardi, le phénomène montait encore en puissance, avec plus de 9.000 rendez-vous, en une seule journée. Mercredi 14 juillet, jour férié, la courbe redescendait à 4.500, pour remonter jeudi à plus de 10.300 rendez-vous. Au total donc, 32.000 rendez-vous en quatre jours, uniquement dans le Loiret.

Le phénomène ne va pas s'arrêter là

Et le phénomène est sans doute loin d'être terminé. Pour obtenir le pass sanitaire, il faut un schéma vaccinal complet, avec les deux doses nécessaires. Seuls 40 % de la population du département sont dans ce cas-là.

Le problème, c'est que les centres de vaccination ne sont pas adaptés à un tel flux. La prise de rendez-vous sur internet est pratique, mais elle a ses limites. Les dirigeants de Doctolib le reconnaissent : une personne sur deux doit désormais patienter deux semaines pour une injection.

Deux semaines d'attente, cela nous amène à début août. C'est précisément le moment où le pass sanitaire sera étendu et obligatoire pour voyager ou se rendre dans les commerces, les bars et les restaurants.

