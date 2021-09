Loiret : 9% des pompiers ne sont pas encore vaccinés contre le Covid-19

Ce mercredi 15 septembre, l'obligation vaccinale sera effective pour certains professionnels, dans le milieu médical, les hôpitaux, les Ehpad, mais également pour les services d'aide à domicile et les pompiers. Et chez les soldats du feu non plus, la vaccination ne fait pas l'unanimité.

Dans le Loiret, 201 pompiers n'ont pas encore présenté leurs attestations sur les 2.280 professionnels et volontaires que compte le département. Cela représente près de 9% de l'effectif global.

Dans le détail, cela concerne 19 professionnels (sur 420) et 182 volontaires (sur 1.860). Pour eux, les règles sont les mêmes que pour les soignants. En l'absence d'attestation, ils ne pourront plus exercer leur activité et les professionnels ne percevront plus leurs salaires.

Une gestion des équipes plus compliquée

Le Service départemental d'incendie et de secours a dû anticiper cette situation. Le colonel Christophe Fuchs, directeur du SDIS, assure qu'il a organisé ses services : "Les secours ne s'arrêteront, les loirétains connaîtront toujours la même qualité de secours public, affirme-t-il. Le personnel le plus réticent n'a pas été prévu au tableau de service pour les prochains jours, pour pouvoir apprécier ceux qui nous enverront leurs attestations à la dernière minute."

Leur direction assure donc qu'il n'y aura pas de conséquence pour leurs interventions de secours. Mais Stéphanie Murat est moins optimiste. Elle est présidente du syndicat de pompiers, le SNSPP : "Beaucoup de pompiers volontaires vont arrêter leur activité, estime-t-elle. Et comme ils assurent plus de 80% des interventions au niveau national, ça va forcément poser des problèmes dans les casernes qui sont déjà en manque de personnel."

Certains pompiers participeront peut-être à la manifestation prévue, ce mardi 14 septembre, à Orléans. Les opposants à cette obligation vaccinale doivent se rassembler, à 10h30, devant Agence régionale de santé du Loiret.