Loiret : l'entrée en vigueur de la loi Rist est aussi attendue que redoutée dans les hôpitaux publics

Le salaire des médecins intérimaires dans les hôpitaux publics bientôt plafonné ? C'est ce que prévoit la loi Rist, portée par la députée loirétaine Stéphanie Rist (LREM), avec un plafonnement prévu à 1.100 euros la journée. "Actuellement, sur certains territoires, il y a des médecins qui peuvent être payés jusqu'à 3.000 ou 4.000 euros la journée", constate la députée. "Forcément, c'est là où il y a le moins de médecins, puisque cet intérim joue sur le manque de médecins pour faire grimper les prix."

J'espère que le dispositif va convaincre et que la plupart des médecins finiront par accepter ce plafonnement - Olivier Boyer, directeur du CHRO

Depuis 2018, un arrêté déposé par Agnès Buzyn, ministre de la Santé à l'époque, prévoit déjà ce plafonnement. Mais il est encore peu respecté. Souvent, des hôpitaux se retrouvent au pied du mur par manque de personnel. "J'ai l'exemple de l'hôpital de Bourges, où il y avait très peu de médecins de garde le week-end dernier", raconte le docteur Olivier Maître, médecin urgentiste et ancien chef du service des urgences du CHR d'Orléans. "Quand on est acculé, il faut bien trouver une solution, quitte à surpayer un intérim, puisque la seule personne disponible vous dit « d'accord pour venir, mais ça vous fera tant »."

La loi Rist devrait entrer en vigueur fin octobre, mais elle provoque déjà l'inquiétude dans certains hôpitaux, qui craignent de voir certains médecins refuser de travailler pour un salaire plus bas. "On reste assez inquiets, surtout au regard de la démographie médicale dans la région Centre, qui est celle qui a le plus besoin d'intérimaires", explique Olivier Boyer, directeur du CHR d'Orléans-La Source. "J'espère que le dispositif va convaincre et que la plupart des médecins finiront par accepter ce plafonnement", ajoute le directeur du CHRO qui juge que "c'est une bonne mesure".

Plus de négociation de salaire possible

Avec cette loi, il n'y aura plus d'exception possible pour les médecins intérimaires. "Cette mesure sera appliquée d'un point de vu national, donc à partir du moment où l'ensemble des hôpitaux respecteront cet arrêté les médecins ne pourront pas demander plus", ajoute Stéphanie Rist. En cas de non respect du plafonnement "on fait intervenir le trésorier public, qui pourra demander des comptes à l'établissement."

Reste à savoir si cette loi entrera bien en vigueur le 27 octobre, ou plus tard. Interpellé par une députée de la Sarthe sur les risques que représentent le plafonnement des salaires prévu par la loi Rist, le gouvernement vient de lancer une concertation pour "regarder comment nous pouvons en adapter et en aménager de manière très pragmatique l'évolution" dans les déserts médicaux.